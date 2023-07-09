"الداخلية": تسهيلات جديدة لأبناء القدس الشريف

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يعقد اليوم في دائرة الأحوال المدنية والجوازات، لقاء للإعلان عن حزمة من الخدمات والمنوي إطلاقها في المحكمة الشرعية بالقدس، خدمة لأهلنا في القدس الشريف.وبحسب بيان لوزارة الداخلية، امس، فإن اللقاء سيضم رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، وسماحة القائم بأعمال قاضي القضاة في القدس الشريف الدكتور واصف البكري، ومدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات بالوكالة طلال الفايز.ويأتي عقد هذا الاجتماع انطلاقا من الرؤية الملكية السامية بضرورة التخفيف عن أهلنا في القدس الشريف، والذي تجسد في توقيع اتفاقية بين دائرة الأحوال المدنية والجوازات وشركة البريد الأردني عام 2018.ومن أهم التسهيلات التي سيعلن عنها قبول طلبات إصدار جوازات سفر للمقدسيين لأول مرة، دون تحديد سن معين، والسماح للمواطن الأردني الذي يحمل رقما وطنيا والمتزوج من مواطنة مقدسية تحمل هوية مقدسية التقدم بطلب إصدار وتجديد جوازات سفر له ولأبنائه من خلال المحكمة الشرعية في القدس الشريف، وكذلك السماح للمواطن من كلا الجنسين من حملة جواز السفر المؤقت "ضفة غربية" وزوجه مقدسي حامل للهوية المقدسية وللرقم الشخصي المثبت على جواز السفر المؤقت والذي يبدأ بالرقم*******9000، التقدم بطلب تجديد جواز سفر له حصرا من خلال المحكمة الشرعية في القدس الشريف، وذلك في جميع هذه الحالات وفقا للرسوم والتعليمات المعتمدة من دائرة الأحوال المدنية والجوازات.بالإضافة الى جملة من الخدمات التي جرى تقديمها لأبناء القدس الشريف وحررت في ملحق رقم(1) للاتفاقية الموقعة في العام 2018 ووقع الشهر الماضي.-(بترا)