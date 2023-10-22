الأحد 22 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الداوود : الملك يجسد صوت الحكمة ويعبر عن ضمير ووجدان الأردنيين

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جلالة الملك عبد الله الثاني
قال نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداوود ان جلالة الملك عبد الله الثاني يجسد دوماً صوت الحكمة والعقل في مواقفه ورؤيته حيال أمن واستقرار المنطقة، ولذا كان يحذر مراراً وتكراراً بأن غياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية واستمرار العدوان على قطاع غزة من شأنه أن يجر المنطقة إلى الهاوية.اضافة اعلان

 وشدد الداوود في بيان صدر  اليوم عن نقابة اصحاب الشاحنات بقوله ان ما تفضل به جلالة حول الموقف الاردني من القضية الفلسطينية ، قد جاء تأكيداً على سلامة نهج جلالة الملك ، وموقف الشعب الاردني من هذه القضية ، وجميع قضايا امتنا العربية . وهو موقف نعتبره مقياساً لصحة أي موقف عربي او دولي يحترم العدل والانصاف، ويلتزم بالقانون الدولي وحقوق الانسان .

ولفت بالقول : ان القضية الفلسطينية هي قضيتنا المركزية ، نعيش معها وتعيش معنا ، حيث نظل على التحامنا المصيري بالشعب العربي الفلسطيني المجاهد ، ندعم انتفاضته الوطنية الباسلة ونعزز صموده على أرضه بكل ما نملك ونستطيع .

وأضاف أن كلمة جلالة الملك في قمة القاهرة للسلام والمقامة في العاصمة المصرية القاهرة، حملت مضامين ورسائل مهمة تضع المجتمع الدولي أمام اختبار الضمير والإنسانية، ما يستوجب إسناد جهود جلالة الملك الساعية إلى وقف العدوان على الأشقاء في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية والوقود والغذاء والدواء بشكل مستدام ودون انقطاع إلى الأهل في القطاع.

وأكد الداوود أن ما جاء في كلمة جلالة الملك يعبر عن ضمير ووجدان الأردنيين، في الرفض القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين أو التسبب بنزوحهم، فهي جريمة حرب وفقا للقانون الدولي، وخط أحمر بالنسبة لنا جميعا.

وتابع بالقول: في حين أن سياسة المحتل بنيت على الأمن بدل السلم، ما زال جلالة الملك ثابت الموقف وواضح الرؤية في الدعوة لإعادة إطلاق عملية سياسية هادفة يمكنها أن تأخذنا إلى سلام عادل ومستدام على أساس حل الدولتين، فلا يمكن الاستمرار في تهميش خمسة ملايين فلسطيني يعيشون تحت الاحتلال، محرومون من حقوقهم المشروعة، وأن حياة الفلسطينيين لا تقل قيمة عن حياة "الإسرائيليين."

وختم بالقول: إن كلمة جلالة الملك بالغة الوضوح وشديدة التحذير من سياسة الكيل بمكيالين، حين قال جلالته: "". إن حملة القصف العنيفة الدائرة في غزة هذه الأثناء هي حملة شرسة ومرفوضة على مختلف المستويات. إنها عقاب جماعي لسكان محاصرين لا حول لهم ولا قوة، وإنها انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني. إنها جريمة حرب".
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