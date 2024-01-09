الثلاثاء 09 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الدراسات الاستراتيجية.. أول تخصص بجامعة الحسين على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط

جامعة الحسين بن طلال
جامعة الحسين بن طلال
تفردت جامعة الحسين بن طلال بإضافة نوعية وجديدة على مستوى جامعات الوطن العربي والشرق الاوسط بطرح برنامج ماجستير "الدراسات الاستراتيجية"، وذلك في إطار جهودها بالبحث عن التميز بالتخصصات الفريدة التي تواكب قضايا العالم وخاصة منطقة الشرق الاوسط السياسية والاستراتيجية.اضافة اعلان
وقال رئيس قسم الاعلام والدراسات الاستراتيجية في جامعة الحسين بن طلال، الدكتور عيسى الشلبي آل خطاب، ان الجامعة تسير بخطى ثابتة نحو التميز والابداع في اعداد جيل واعد يستشرف المستقبل ومدرك لاهمية المرحلة التي يمر بها العالم في ضوء النمو والتطور والحاجة الى تخصصات مواكبة للسوق المحلي والاقليمي والدولي، مؤكداً ان تخصص "الدراسات الاستراتيجية" واستحداثه في الجامعة جاء نتيجة عمق التغيرات الكبيرة والاحداث العالمية التي نشهدها.
وأشار آل خطاب إلى أن التخصص الفريد والنوعي جاء ليركز على إعداد كوادر علمية مؤهلة في مجال الدراسات الاستراتيجية وتزويدهم بالإطار النظري الذي يساعد على فهم الواقع السياسي والاستراتيجي  والمتغيرات الحاصلة للنظام الدولي، مشدداً على مواصلة قسم الاعلام والدراسات الاستراتيجية تميزه على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي حيث اصبح هذا التخصص مطلب جميع دول المنطقة من حولنا  خاصة الدول المجاورة في اشارة واضحة ان القسم يضم نخبة من الاكاديميين المفكرين والمحللين السياسيين على مستوى المنطقة بمساقات البرنامج الفريد والتي تشكل اضافة نوعية وعلمية وعملية بالتحليل العميق الواعي .
وبين آل خطاب ان التخصص يضيف تحليل استراتيجي لمناطق العالم كافة ودراسة استراتيجاتها ذات العلاقة بكافة سياسيات قوى الدول المختلفة، مؤكداً على سعى قسم الاعلام والدراسات الاستراتيجية إلى تزويد كافة الطلبة بالمهارات الأساسية والمعرفة العميقة في مجال الدراسات الاستراتيجية لكافة دول العالم ومحاولة تمكين الطلبة من تحليل الظواهر السياسية الدولية والتنبؤ بها وتطوير  مهارة البحث العلمي في هذا المجال المعرفي لتأهيلهم للعمل في المجال الاستراتيجي والدبلوماسي والمنظمات الدولية و البحثية ومراكز الدراسات الاستراتيجية والامنية والسياسية والدولية.
وبين آل خطاب ان تخصص ماجستير "الدراسات الاستراتيجية" الجديد يهدف إلى تزويد الباحث بالفكر الاستراتيجي والمفاهيم والمصطلحات والتطوير المتعمق والتطبيق المناسب للنماذج الاستراتيجية بالاضافة الى تقديم رؤى علمية لصياغة حلول إستراتيجية ممكنة لواقع قائم أو حلول مستقبلية للقضايا الملحة القائمة أو المحتملة من خلال تطوير البدائل  متعددة، الى جانب استكشاف الانعكاسات المحتملة وتقديم الرؤى المناسبة من خلال الارتقاء بقدرات ومهارات الباحث الإبداعية والبحثية وتطبيق اساليب مناهج البحث العلمي في الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية، ويمنح المتخصص في هذا المجال أفضلية في المنافسة وطنياً وعربياً وعالميا.
واضاف آل خطاب ان عمادة البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة الحسين بن طلال ترحب بالباحثين الأردنيين والأشقاء العرب والدول الصديقة في هذا التخصص الوحيد على مستوى الوطن العربي وتواصل استقبالها للطلبة للتسجيل في برنامج ماجستير الدراسات الاستراتيجية في قسم الإعلام والدراسات الاستراتيجية بكلية الآداب وعلى مدار العام والقبول مفتوح ومرحب به لحملة درجة البكالوريس من جميع التخصصات.
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