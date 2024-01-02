الدعوى ضد الاحتلال في "العدل الدولية" تستدعي خطوات عربية وعالمية موازية 

هديل غبّون

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يفتح تحرّك دولة جنوب أفريقيا بتقديم شكوى أمام محكمة العدل الدولية ICJ، ضد الاحتلال الإسرائيلي بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الباب أمام الدول الموقعة على اتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، لتحرك على نطاق أوسع لمحاكمة الكيان، ضمن مستويات إجرائية وقانونية متعددة ومؤثرة.الخبير في القانون الدولي د. أنيس قاسم، أكد في تصريح خاص لـ"الغد"، أن هذه الدعوى التي طلبت إقامتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الصهيوني، تعد "سابقة" في تاريخ القضية الفلسطينية والاحتلال، إذ توجه للمرة الأولى إلى المحكمة، طلبا لإقامة دعوى بـ"تهمة ارتكاب الاحتلال، جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في القطاع".وبحسب وثيقة الطلب الذي نشرته الصفحة الرسمية للمحكمة، والبيان الصحفي الرسمي الصادر عنها، فإن جنوب أفريقيا قدمت طلبا خطّيا إلى مسجّل محكمة العدل الدولية المفوّض حسب الأصول، في الـ28 من كانون الأول (ديسمبر)، إقامة دعوى ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي، عملا بأحكام مواد النظام الأساسي للمحكمة، واتفاقية منع الإبادة الجماعية بسبب ما قالت إنه "فشل إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 في منع "الإبادة الجماعية في قطاع غزة"، وما أسمته أيضا الفشل بـ"مقاضاة التحريض العلني والمباشر على الإبادة الجماعية"، مع الإشارة إلى الطلب، بتطبيق التدابير المؤقتة أو التحفظية كأولوية، من أجل الحماية من أي ضرر إضافي ضد الفلسطينيين في غزة، بموجب بنود الاتفاقية.في هذا السياق، أوضح قاسم، أن هذه الدعوى هي "علامة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية، تقام دعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي، على قاعدة الابادة الجماعية لأول مرة تاريخيا"، فيما حيّا تحرّك دولة جنوب أفريقيا، واصفا تحركها بـ"القانوني الصعب والسياسي الخطر"، لما يتطلبانه من مراحل عمل طويلة.وقال قاسم لـ"الغد" "نحيي جنوب أفريقيا على هذه الجرأة والشجاعة، بتبنيها هذا الموضوع، فهو ليس سهلا قانونيا وخطر سياسيا".وأرجع خطورة الخطوة سياسيا، لما قد "تتسع به" أطراف القضية، بحيث تنص اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية على تجريم أفعال عدة، قد تشمل دولا وأطرافا أخرى، بحيث تجرّم الاتفاقية أفعال "الإبادة الجماعية" و"التآمر على الإبادة الجماعية" و"محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية" و"الاشتراك في الإبادة الجماعية"، ويحاكم بموجب هذه الأفعال، الأفراد أو الحكام الدستوريون أو موظفون عامون، بحسب المادة 3 من بنود الاتفاقية الأممية.وشرح الخبير قاسم مستويات الدعوى قانونيا وإجرائيا، قائلا إنها تتألف من مسار أول مستعجل، ويتضمن طلب الاستجابة لطلب جنوب أفريقيا بتطبيق "الإجراءات التحفظية (التدابير) أو الإجراءات الوقتية، بحيث تنظر المحكمة بصفة الاستعجال في الأمر، وتطلب من"الاحتلال وقف القصف الإسرائيلي على غزة، ووقف تشريد سكان القطاع لحمايتهم".وبين قاسم أن هذا الإجراء الأولي، له مدد قانونية محددة، وفق لائحة المحكمة في المواد 73و74و75. بينما يعتبر المسار الثاني من الدعوى والمسمى بـ"المسار الموضوعي للقضية"، المرحلة الأصعب التي تتطلب تقديم إثباتات و"نضال طويل" بحسب تعبيره.وقال قاسم "في هذه المرحلة، يمكن للدولة المشتكية أن تقدم إثباتات بأن هناك مجرد "نيّة" للقضاء الكلي أو الجزئي على الشعب الفلسطيني في غزة".وأضاف "لحسن الحظ، أنه في حالة الحرب على غزة، هناك ما لا يقل عن 400 تصريح رسمي لمسؤولين في الاحتلال، تؤكد أن الدولة العبرية تبنت سياسة الإبادة الجماعية، وأهم تصريح صدر في هذا الجانب، هو تصريح وزير دفاع الاحتلال يوآف غالانت عندما قال: أمرنا بفرض حصار كامل على غزة".وقال غالانت في 10 تشرين الاول (أكتوبر) 2023، إنه أصدر أوامر بفرض حصار كامل على القطاع، يشمل ذلك "منع وصول إمدادات الطعام والوقود والكهرباء".ونوه قاسم هنا، إلى أن قطع عناصر الحياة الأساسية كان واضحا في عدة تصريحات رسمية، وأضاف إن "إثبات إلحاق الأذى، عنصر أساسي في قضايا جرائم الإبادة السابقة. كان لمحكمة العدل الدولية حكم في وقت سابق، استندت فيه على الاستنتاج بوقوع هذا الأذى، وفي هذه الحالة لا نحتاج إلى الاستنتاج".وبين أنه إذا نجحت جنوب أفريقيا بتطبيق الطلب التحفظي الأول، فإن الضمانة الأولى ستكون وقف العمليات العسكرية، فيما إذا نجحت في المسار الثاني من الدعوى، فإن هناك فرصة لأن تفرض المحكمة على الاحتلال الصهيوني، "تعويضات"عن كل الأضرار بسبب الإخلال بالاتفاقية الدولية، قد تشمل الأضرار المادية والأدبية".وعن الإلزامية في الدعوى التي تعتبر الدول الأطراف الموقعة عليها ملزمة لها، وبدأ العمل بها في العام 1951، قال قاسم، "إن هذه الاتفاقية الدولية، تلزم الدول التي وقعت عليها بأن تخضع نفسها لولاية محكمة العدل الدولية، ومن هنا أعلن الاحتلال التزامه بالمثول أمام المحكمة، عندما تحدد جلسة لذلك"، مؤكدا أن "أي قرار من المحكمة ملزم، سواء في الإجراءات الوقتية أو الموضوعية، وفي حال لم تلتزم إسرائيل، فإن جنوب أفريقيا تستطيع الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي، لإصدار قرار يلزمها بذلك".وقال قاسم إن "إعلان الاحتلال عزمه المثول أمام محكمة العدل الدولية، ليس كرما منه، بل التزام بالاتفاقية"، لافتا هنا إلى أن التصويت في مجلس الأمن الذي قد يصل إلى طريق مسدود أمام "الفيتو" الأميركي على سبيل المثال، فإن سلسلة إجراءات أخرى، يمكن المضي بها قدما، على غرار ما حصل مع جنوب أفريقيا (التي كانت عنصرية حينها) ذاتها، قبل إنهاء نظام الفصل العنصري فيها، إذ صدرت قرارات من دول عديدة من الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسحب سفاراتها من جنوب أفريقيا، ومقاطعتها تجاريا وسياسيا واقتصاديا، وكانت المقاطعة الرياضية هي الحاسمة آنذاك، بحيث منعت اللجنة الأولمبية حينها جنوب أفريقيا من المشاركة في عدة دورات حتى العام 1988.ولفت إلى أهمية التحركات التضامنية العربية والعالمية، الموازية في هذا الصدد، مردفا بالقول إن "هناك سلسلة طويلة من الإجراءات القانونية، يمكن اللجوء إليها في ضوء تحرك جنوب أفريقيا التاريخي، ولا بد من التنويه هنا إلى أن المحكمة، لا بد أن تبلغ رسميا الدول الأطراف في الاتفاقية بالشكوى، ولها أن تحضر الجلسة عند تحديدها، ومن بين هذه الدول بطبيعة الحال الأردن"، داعيا إلى تبني مذكرة أردنية بموجب هذا التحرك، لدعم موقف جنوب أفريقيا.ونوه المحامي والخبير قاسم، إلى أن هناك حاجة للتحرك من الدول الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاقية، بتقديم مذكرات بهذا الشأن، يحق لها التدخل لدعم وجهة النظر الفلسطينية، بخاصة من الدول العربية، لأن هناك حقا أيضا للدول الأطراف الأخرى الموقعة المعادية للفلسطينيين، بأن تتدخل لدعم الاحتلال".واستندت جنوب أفريقيا في تحريك الدعوى أمام المحكمة التي تعد ذراعا للأمم المتحدة تختص بمحاكمة الدول، على البند (9) من "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، إذ تنص المادة على أنه "تعرض على محكمة العدل الدولية، بناءً على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى التي تجرمها الاتفاقية".وتعرض على محكمة العدل بحسب المادة (9) من الاتفاقية، بناءً على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة، بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولية دولة ما، عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة (3) من الاتفاقية.وفي السياق أيضا، تقول الحقوقية ومديرة مركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز، إنه "لا يوجد ما يمنع من أن تقيم دول أخرى دعوات مماثلة"، منوهة إلى أهمية ما توجبه المادة (63) من النظام الأساسي لمحكمة العدل، من حيث إخطارها للدول الأخرى "دون تأخير" المنضمة للاتفاقية، حتى وإن كانت بعض هذه الدول ليست أطرافا في القضية.وأشارت عبد العزيز في حديثها لـ"الغد"، إلى أن هذا الإخطار يمنح دول الاتفاقية "الحق في التدخل بالدعوى"، وإن استعملت أي دولة هذا الحق بالتدخل، سيكون حكم المحكمة الصادر بتأويل الاتفاقية ملزما لها أيضا، لافتة إلى أن الدول العربية، وإن لم تتقدم هي بطلبات دعاوى للمحكمة، الحق بأن تتدخل.ويمكن لـ(15) دولة عربية تقديم شكوى مماثلة أمام محكمة العدل، ممن وقعت على اتفاقية منع الإبادة الجماعية، ومنها: الأردن والكويت وعمان ومصر، ودعم الدعوى مع جنوب أفريقيا.وطلبت جنوب أفريقيا اتخاذ إجراء عاجل الجمعة الماضي بحق كيان الاحتلال، من المحكمة الدولية، أن توجه إلى تل أبيب اتهاما بانتهاك التزاماتها بالاتفاقية، في حملتها العسكرية المستمرة على القطاع. وقالت وزارة خارجية الاحتلال في حينه، إن "القضية لا أساس لها من الصحة"، فيما يحق للمحكمة استدعاء الاحتلال للرد على الاتهامات.أما الخبير في حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية كمال المشرقي، فأكد أن أهمية تفعيل الاتفاقية التي تعتبر من الاتفاقيات الدولية الأساسية، وتهدف إلى حماية البشرية من هذا النوع من الانتهاكات، يكمن في سرعة اتخاذ تدابير من المحكمة بموجب النظام الأساسي في المادة (41) التي تمنح المحكمة "سلطة" تطبيق أي "تدابير مؤقتة" إذا تطلبت الظروف ذلك، وينبغي اتخاذها للحفاظ على الحقوق الخاصة بأي من الطرفين، وذلك "ريثما يتخذ القرار النهائي"، بحيث يجب على الفور "إبلاغ الأطراف ومجلس الأمن بالتدابير المقترحة".وشدد المشرقي على تفعيل هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات الدولية، إذ أصبح ذلك ضرورة ملحة، في ظل "ضرب الكيان الصهيوني لكل القواعد القانونية الدولية التي بنيت على مدار عقود، وبعد نضالات طويلة للشعوب لتحررها وتنظيم علاقاتها".ورأى في حديثه لـ"الغد"، أن أهمية هذه الاتفاقية أيضا، تتجلى في طبيعة تخصصها لمنع الإبادة الجماعية وحماية الكائن البشري، لما ركزت عليه من "مساءلة جنائية" على غرار ما فعله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي أصدر قرارا بتفعيل المادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة، كخطوة مهمة لاستخدام حقه في لفت نظر العالم إلى الجرائم في فلسطين والقطاع.وقال المشرقي، إن الذهاب إلى محكمة العدل، هو توسّع في المساءلة، وخطوة مناصرة للشعب الفلسطيني من جنوب أفريقيا، في النضال من أجل حقه في الحياة والتحرر والمقاومة، ووقف جرائم الإبادة بحقه، وجرائم الفصل العنصري طيلة 75 عاما، مبينا أنه لا بد من تفعيل الآليات الدولية، وحث الدول الأخرى على تفعيل الاتفاقيات التي تحمي الشعوب من الانتهاكات.وتُعرّف الاتفاقية الإبادة الجماعية، بـ"أنها الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، من خلال قتل أعضاء من الجماعة، وإلحاق أذى جسدي أو روحي خطر بأعضاء من الجماعة". وكذلك إخضاع الجماعة عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً، وفرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، ونقل أطفال من الجماعة عنوة، إلى جماعة أخرى.يشار إلى أن وسائل إعلام لدى كيان الاحتلال الصهيوني، أشارت إلى أن هناك "قلقا" من الشكوى المقدمة أمام محكمة العدل في لاهاي، ومخاوف من إصدارها أمرا قضائيا يدعو إسرائيل إلى وقف إطلاق النار.