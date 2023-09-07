الخميس 07 أيلول 2023
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الدفاع المدني يخلي طفلا من شقة أغلق بابها أتوماتيكيا

الدفاع المدني يخلي طفلا من شقة أغلق بابها أتوماتيكيا
الدفاع المدني يخلي طفلا من شقة أغلق بابها أتوماتيكيا
قال رئيس مركز دفاع مدني مدينة الشرق المتكامل الرائد باسم الديات إن كوادر الدفاع المدني تلقت بلاغا يفيد بوجود طفل رضيع ( 4 شهور) داخل شقة في الطابق الثالث أغلق بابها أتوماتيكيا عند خروج الأب خارج الشقة.اضافة اعلان

وأشار الرائد الديات إلى أن الكوادر تحركت على الفور إلى الموقع ، ولدى  وصولهم تم إتخاذ إجراءات الإنقاذ الفورية والقاء سلم الإنقاذ على شرفة المنزل كونه أحد سبل العبور إلى الشقة بدون إحداث ضرر بالباب الرئيسي وبدون أي تأخير وإنقاذ الطفل المحاصر .

وقال الرائد الديات إن كوادر الاسعاف في الموقع  قامت بتقييم العلامات الحيوية للطفل، مؤكداً أن الطفل بخير وحالته الصحية جيدة بعد التغيب عنه عدة دقائق.

ودعا الرائد الديات المواطنين إلى ترك نسخ احتياطية من مفاتيح  الأبواب في أماكن آمنة لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث .

وأثنى والد الطفل خلال حديثه على سرعة الإستجابة والإجراءات الفورية لكوادر الدفاع المدني.
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