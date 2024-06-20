الدفاع المدني يخمد حريقا داخل ساحة لإصطفاف الآليات الثقيلة في عمان

أخمدت فرق الإطفاء في مديرية دفاع مدني شرق عمان، والشرطة عصر اليوم الخميس حريق أتى على كرفان وثلاثة خزانات للديزل، وسبع مركبات داخل إحدى الساحات التي تستخدم لإصطفاف الآليات الثقيلة في العاصمة عمان.

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وسيطرت فرق الإطفاء على الحريق، الذي بلغت مساحته 500 م، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون وقوع أي اصابات بالأرواح، هذا وتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق.



من جهة اخرى، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن فرق الإطفاء المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني شرق عمان استجابت لبلاغ يفيد بوجود تسرب غاز من اسطوانة الغاز المنزلية داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة المقابلين .



وأضاف الناطق الإعلامي، أن الطواقم المتخصصة لدى وصولها موقع الحادث، تبين لهم أن التسرب أدى إلى عملية عصف ووميض شامل في غرفة مغلقة، وقد أدى ذلك لإصابة شخص بحروق مختلفة في الجسم، وانهيار وتصدع في بعض نوافذ العمارة، وأضرار بسيطة بأربع مركبات مصطفة بجانب العمارة.



وعملت فرق الدفاع المدني المتخصصة على اتخاذ الإجراءات العملياتية المناسبة وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب، ونقله إلى مستشفى البشير الحكومي، لإكمال باقي الإجراءات الطبية اللازمة له.

--(بترا)