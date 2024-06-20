 
الجمعة 21 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الدفاع المدني يخمد حريقا داخل ساحة لإصطفاف الآليات الثقيلة في عمان

حريق
حريق

أخمدت فرق الإطفاء في مديرية دفاع مدني شرق عمان، والشرطة عصر اليوم الخميس حريق أتى على كرفان وثلاثة خزانات للديزل، وسبع مركبات داخل إحدى الساحات التي تستخدم لإصطفاف الآليات الثقيلة في العاصمة عمان.

اضافة اعلان

 

 وسيطرت فرق الإطفاء على الحريق، الذي بلغت مساحته 500 م، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون وقوع أي اصابات بالأرواح، هذا وتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق.


من جهة اخرى، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن فرق الإطفاء المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني شرق عمان استجابت لبلاغ يفيد بوجود تسرب غاز من اسطوانة الغاز المنزلية داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة المقابلين .


وأضاف الناطق الإعلامي، أن الطواقم المتخصصة لدى وصولها موقع الحادث، تبين لهم أن التسرب أدى إلى عملية عصف ووميض شامل في غرفة مغلقة، وقد أدى ذلك لإصابة شخص بحروق مختلفة في الجسم، وانهيار وتصدع في بعض نوافذ العمارة، وأضرار بسيطة بأربع مركبات مصطفة بجانب العمارة.


وعملت فرق الدفاع المدني المتخصصة على اتخاذ الإجراءات العملياتية المناسبة وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب، ونقله إلى مستشفى البشير الحكومي، لإكمال باقي الإجراءات الطبية اللازمة له.
--(بترا)

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
70 شاحنة مساعدات إنسانية من الأردن تصل غزة رابع أيام العيد

في رابع أيام عيد الأضحى.. وصول 70 شاحنة مساعدات إنسانية من الأردن لغزة

20 حزيران 2024
جلالة الملك عبدالله الثاني

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة

20 حزيران 2024
وحدة العمليات والسيطرة في الأمن العام

90 ألف اتصال طوارئ تعامل معها الأمن العام خلال أول ثلاث أيام من عيد الأضحى

19 حزيران 2024
النيابة العامة

" بتهمة الاتجار بالبشر".. النيابة العامة توقف شخصا 15 يوما وتمنع آخرا من السفر

19 حزيران 2024
القوة البحرية والزوارق الملكية تستجيب لنداء استغاثة

القوة البحرية والزوارق الملكية تستجيب لنداء استغاثة

18 حزيران 2024
الكعبة المشرفة - (أرشيفية)

بدء مغادرة الحجاج الأردنيين مكة المكرمة

18 حزيران 2024
افكار و مواقف
ترجمات
مظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني نظمتها نقابات عمال فرنسية، تولوز، 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

"تمجيد الإرهاب": فزّاعة الملاحقات القضائية في فرنسا

ترجمات |14 حزيران 2024
جندي أميركي يدوس على مواطن عراقي في سياق الحرب على الإرهاب - (أرشيفية)

سقوط نظرية الحرب على الإرهاب وحصانة الغرب‏

ترجمات |12 حزيران 2024
غزيون يتجمعون في موقع سقوط صواريخ إسرائيلية في الحرب على غزة - (أرشيفية)

الصهيونية أيديولوجية استعمار وقتل ووحشية ويجب تفكيكها

ترجمات |12 حزيران 2024
حزب العمال البريطاني قد يتعهد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

حان الوقت لاعتراف بريطانيا بدولة فلسطين

ترجمات |12 حزيران 2024
‏مظاهرات في إيران احتجاجاً على الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع القنصلية الإيرانية في سورية - (أرشيفية)

‏لماذا تراجعت إيران وإسرائيل عن حافة الهاوية؟‏

ترجمات |11 حزيران 2024
إسرائيليون يحتمون بعد سماع تحذير صفارات الإنذار من هجوم صاروخي فلسطيني، كيبوتس كفار عزة قرب غزة - (أرشيفية)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (2-2)‏

ترجمات |10 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج- عيد أضحى مبارك

عيد أضحى مبارك

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

إجازة العيد 13 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- إجازة العيد

النشامى يهزم الأخضر 12 حزيران 2024

حمزة حجاج -النشامى يهزم الأخضر

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024 11 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024

مساعدات غزة 10 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مساعدات غزة
 