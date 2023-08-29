الثلاثاء 29 آب 2023
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الذكرى 21 لوفاة الأمير زيد بن شاكر تصادف اليوم

الأمير الراحل زيد بن شاكر-(أرشيفية)
الأمير الراحل زيد بن شاكر-(أرشيفية)
 توافق اليوم الأربعاء، الذكرى الحادية والعشرون لوفاة المغفور له بإذن الله، سمو الأمير زيد بن شاكر، الذي انتقل إلى الرفيق الأعلى في الثلاثين من آب 2002.اضافة اعلان
وكان سموه أحد رجالات الرعيل الأول، الذين أسهموا ببناء الوطن وازدهاره، ووقفوا إلى جانب المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، في مراحل دقيقة مرت على المملكة.
وتبوأ الفقيد مناصب قيادية، أبرزها رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع ورئيسا للديوان الملكي الهاشمي، ومستشارا عسكريا للمغفور له جلالة الملك الحسين، وقائدا عام للقوات المسلحة الأردنية، ورئيسا لهيئة أركان القوات المسلحة الأردنية.
وفي الرابع من شباط 1996، منحه المغفور له الملك الحسين لقب أمير، وحمل سموه عددا من الأوسمة الأردنية والأجنبية، منها وسام النهضة المرصع عالي الشأن، ووسام النهضة الأردني من الدرجة الأولى، ووسام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى.
ولد الأمير زيد في الرابع من أيلول 1934، ودرس في كلية فكتوريا في الإسكندرية بمصر، وتخرج في الأكاديمية الملكية الحربية- ساند هيرست، العام 1955، ومن ثم في كلية ليفنوورث بالولايات المتحدة الأميركية عام 1963.-(بترا)
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