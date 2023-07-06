الجمعة 07 تموز 2023
النسخة المطبوعة

الذكرى 51 لوفاة الملك طلال بن عبدالله

المغفور له الملك طلال
المغفور له الملك طلال
 تصادف اليوم الجمعة الذكرى الحادية والخمسون لوفاة المغفور له بإذن الله جلالة الملك طلال بن عبدالله، طيب الله ثراه.
ففي السابع من تموز من عام 1972 رحل جلالته بعد أن سجل إنجازات نوعية من أبرزها الدستور الأردني وتطوير الحياة السياسية في الأردن.اضافة اعلان
ومنذ أن اعتلى جلالة الملك طلال العرش في السادس من أيلول عام 1951 بعد استشهاد المغفور له بإذن الله جلالة الملك عبدالله بن الحسين، طيب الله ثراه على عتبات المسجد الأقصى، عمل على ترسيخ وتجذير نهج ومبادئ الثورة العربية الكبرى التي قادها المغفور له بإذن الله الشريف الحسين بن علي، طيب الله ثراه، من أجل وحدة العرب وحريتهم واستقلالهم والحياة الفضلى لهم في مسيرة الدولة الأردنية.
واهتم الملك طلال بإجراء الإصلاحات الدستورية التي تعزيز دعائم المجتمع القائم على الحقوق والواجبات أمام القانون، ومن أبرزها الدستور الأردني الذي صدر في الثامن من كانون الثاني عام 1952، الذي يعد أول دستور وحدوي عربي، حيث نص على إعلان ارتباط الأردن عضويا بالأمة العربية وتجسيد الفكر القومي للثورة العربية الكبرى.
وفي عهد الملك طلال، اتخذ الأردن قرارا يقضي بجعل التعليم إلزاميا ومجانيا، فكان القرار الأول من نوعه في الأردن والوطن العربي وكان له الأثر الكبير في النهضة التعليمية التي شهدتها البلاد.
والتحق جلالته، الذي كان أول ضابط أردني يتخرج من كلية ساند هيرست العسكرية في بريطانيا، بالجيش العربي الأردني ووصل إلى رتبة مقدم عام 1934، وفي عام 1942 التحق بكتيبة المشاة الثانية (كتيبة الحسين الثانية) التي عرفت بتاريخها البطولي والمعارك التي خاضتها في القدس وفلسطين.
ومن المعارك التي اشترك بها جلالته في حرب عام 1948، معركة (غيشر) عند جسر المجامع، قبل أن ينتقل إلى القدس ومنها إلى رام الله، حيث اتخذ موقعا أماميا بين جنود المدفعية وبقي هناك حتى الهدنة الأولى وشارك جلالته وقبيل الهدنة الثانية في معارك قرية النبي صموئيل وجبل الرادار وبيت سوريك وبيت اكسا.-(بترا)
رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال لقائه وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أمس - (بترا)

الأردن وعُمان: أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات منذ2 ساعة

وزير الخارجية أيمن الصفدي ونظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيد يترأسان اجتماعات "الأردنية العمانية"-(بترا)

الصفدي والبوسعيدي: أهمية الوصاية الهاشمية بحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس منذ2 ساعة

جانب من القمة الثنائية

توقيع 5 مذكرات تفاهم واتفاقيات على هامش "الأردنية العمانية المشتركة" منذ2 ساعة

الفقر

الأردن في المرتبة 78 عالميا في تصنيف الفقر منذ13 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
سد الملك طلال - (تصوير- ساهر قدارة)

التخطيط السليم والإستراتيجيات العملية تحقق الوصول لاستخدام مستدام ومنصف للمياه

منذ2 ساعة
الأمير الحسن بن طلال

الأمير الحسن يؤكد أهمية التعاون الإقليمي والدولي على خط الوادي المتصدع الكبير

منذ2 ساعة
والدان يهدئان خاطر ابنتهما بعد خروجها من قاعة الامتحان-(تصوير: أمير خليفة)

سهولة "اللغة العربية" تفتح شهية طلبة "التوجيهي" للامتحانات المقبلة

منذ2 ساعة
دفاع مدني

دفاع مدني عجلون يستجيب لاستغاثة والد طالبة وينقلها إلى قاعة الامتحان

منذ2 ساعة
مخيم الزعتري للاجئين السوريين في المفرق-(ارشيفية)

اللاجئون السوريون بلا "مساعدات دولية شتوية"

منذ2 ساعة
منح دراسية - تعبيرية

منح دراسية في برامج الدراسات العليا بسلوفينيا

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات |05 تموز 2023
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات |04 تموز 2023
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات |26 حزيران 2023
 