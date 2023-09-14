الربيعة: تطوير خدمات الحجاج وإتاحة فرص لأكبر عدد من الأردنيين والفلسطينيين لأداء المناسك

زايد الدخيل

اضافة اعلان

قال وزير الحج والعمرة د. توفيق بن فوزان الربيعة امس، إن زيارته للأردن بصحبة وفد يمثل وكالات حج وعمرة رسمية وخاصة، تؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتكرس حرص قيادتيهما على توفير خدمات تسهل أداء الشعائر الدينية للحجاج والمعتمرين والزوار.وأضاف في مؤتمر صحفي عقده أول من أمس بعمان، أنه تناول في مناقشاته مع الأردن، قضايا محورية لضمان تقديم رحلة إيمانية لا تنسى للمعتمرين والحجاج الأردنيين.وأكد في اجتماع مع وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، استمرار جهود تطوير خدمات ضيوف الرحمن، وإتاحة فرصة لأكبر عدد من أخوتنا في الأردن وفلسطين لأداء مناسك الحج أو العمرة.وفي لقاء الربيعة بوزير الأوقاف الفلسطيني، حاتم بن محمد البكري، ناقش التعاون بين البلدين، وما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين للفلسطينيين من تسهيلات.وأشار الى لقائه وزير السياحة والآثار مكرم مصطفى القيسي، ومناقشة تعزيز التعاون المشترك، لتعظيم الأثر الإيجابي لضيوف الرحمن، موضحا أنه اطلع من المسؤولين في الأردن على الإجراءات الجديدة للحكومة السعودية لتبسيط أداء العمرة، والتزامها بتحسين الرحلة الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين والزوار.ولفت الى أن زيارته للأردن، "تأتي بتوجيه مباشر من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وتأكيدهما تعزيز العلاقات بين بلدينا، والتي تتسم بالعمق الإستراتيجي والتاريخي"، لافتا الى أن بلاده، تحتضن أكثر من 200 ألف من الأردنيين، يعملون في مناطقها المختلفة، جنبا إلى جنب مع أشقائهم السعوديين.وأشار الى الاجتماع بالمسؤولين الأردنيين، والتباحث معهم في قضايا تلامس احتياجات واهتمامات ضيوف الرحمن من الأردن، مؤكدا أن وزارة الحج، تسعى للوصول إلى صيغ تكاملية وتوافقية وتذليل المعوقات، بما يحقق مصالح جميع الأطراف، ويضمن للضيوف، رحلة إيمانية ثرية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وبقية مدن المملكة عبر جميع المنافذ، موضحا أن ضيوف الرحمن من الأردن، سيستفيدون من منصة "نسك" وتسهيلاتها.وقال إن مكانة الشعب الأردني كبيرة في نفوس أشقائهم السعوديين، ونرحب بهم عبر جميع أنواع التأشيرات كالزيارة ودعوات الأهل والأصدقاء لمدة تصل لـ90 يوما، والحدود البرية بين بلدينا، ونسعى للعمل كمنظومة لمزيد من التسهيلات للمعتمرين برا.