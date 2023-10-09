الإثنين 09 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الرشق لـ"الغد": سترون ما يسر قلوبكم قريبا.. وهذه أهدافنا (فيديو)

عزت الرشق
عزت الرشق
قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عزت الرشق، اليوم الاثنين، إن تحرير الأسرى وتبييض السجون بات قريبا جدا.
وأضاف الرشق في تصريح خاص لـ"الغد"، إن المقاومة جاهزة لجميع السيناريوهات المحتملة، مؤكدا أن شعوب الأمتين الإسلامية والعربية سترى ما يسر قلوبهم قريبا.اضافة اعلان
وبشأن أولويات المرحلة الحالية، قال الرشق إنها تتمثل في حماية المسجد الأقصى من الانتهاكات وتحريره بالكامل، والإفراج عن جميع الأسرى وتبييض السجون، ووقف الانتهاكات والاستيطان في الضفة الغربية ووضع حد لحكومة نتنياهو، وإطلاق بداية لتحرير الأرض الفلسطينية من الاحتلال.
وفي تصريح آخر، قال عزت الرشق: "إن استهداف وتفجير جيش العدو الصهيوني منازل المواطنين المأهولة بالنساء والأطفال والمساجد والمدارس في قطاع غزة، جرائم حرب وإرهاب، لن تثني شعبنا عن التفافه حول المقاومة".
وأكد الرشق اليوم الإثنين أن هذه الجرائم لن تجدي نفعاً في ترميم صورة الهزيمة التي لحقت بنتنياهو وحكومته الفاشية وجيشه المذعور وقطعان مستوطنيه.
وشدد الرشق على أن هذه الجرائم تتم بغطاء ودعم أمريكي بأطنان من الصواريخ والقنابل التي تنهال على رؤوس المواطنين الآمنين في البيوت والمدارس والمساجد.
وطالب عضو المكتب السياسي لحركة حماس المجتمع الدولي وكل وأحرار العالم بإدانة هذه الجرائم الصهيونية البشعة.
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