 
الثلاثاء 02 تموز 2024
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الروابدة تبحث مع الحاج نقص العمالة الزراعية في قطاع مربي الأبقار

وزيرة العمل ناديا الروابدة ورئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار التعاونية الزراعية المهندس ليث الحاج
وزيرة العمل ناديا الروابدة ورئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار التعاونية الزراعية المهندس ليث الحاج

التقت وزيرة العمل ناديا الروابدة في مقر الوزارة رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار التعاونية الزراعية المهندس ليث الحاج.


وقال الحاج إن اللقاء بحث نقص العمالة الزراعية في قطاع مربي الأبقار، وأن القطاع الزراعي يحظى باهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني منذ توليه سلطاته الدستورية، مؤكدًا ضرورة سد النقص الحاصل من العمالة الزراعية نتيجة وقف الاستقدام أمام العمالة الزراعية الوافدة.

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وأشار الحاج إلى نجاح القطاع في تحقيق الاكتفاء الذاتي وآخر التطورات التي شهدها قطاع تربية الأبقار مؤخرا وأحدث التقنيات التكنولوجية التي تم استحداثها في القطاع، مثمنا جهود وزارة العمل في دعم القطاع الزراعي بما يدعم القطاع ويعزز الأمن الغذائي.


من جانبها أكدت الروابدة، أهمية القطاع الزراعي في المملكة، مبينة أن وزارة العمل تعتبر القطاع الزراعي قطاعا مغلقا أمام العمالة غير الأردنية ولا يجوز الانتقال منه إلى أي قطاع أخر حفاظا على العمالة الزراعية، وخدمة للقطاع الزراعي سمحت الوزارة باستقدام عامل بدل عامل مغادر غادر المملكة مغادرة نهائية بعد 1/1/2022.


كما أكدت الوزيرة أنه بناء على الحيازات الزراعية التي يتم اعتمادها من وزارة الزراعة تحدد عدد العمالة لكل حيازة زراعية.

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