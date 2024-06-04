 
الثلاثاء 04 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الروابطُ العلمية المتخصّصة" في اتحاد مجالس البحث العلمي العربية تعقدُ لقاءَهم السنوي في عمان

الروابط العلمية المتخصصة
خلال مناقشة تقارير الروابط العلمية المتخصصة لسنة 2023

عقد أمناءُ الروابط العلمية المتخصّصة في اتحاد مجالسَ البحث العلمي العربية لقاءهم السنوي في عمان، مقرِ الرابطة العلمية لمراكز بحوث تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي، بحضورِ الأمين العام للاتحاد الأستاذ الدكتور عبدالمجيد بنعمارة، وأمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي، وأمين الرابطة الأستاذ الدكتور عبدالله عبابنة، ومنسق عام الروابط الأستاذ الدكتور فتحي المنصوري؛ لاستعراض تقارير الروابط للعام 2023، ومناقشة خططهم المستقبلية.

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وأكد بنعمارة، في افتتاح اللقاء، على أهمّية التقارير الإستراتيجية التي أعدَّدتها الروابط العلمية في ضوء برنامج "بيت الحكمة العربي"، أحد برامج الخطة التنفيذية للاتحاد، الهادف إلى مساعدة صنّاع القرار في الدول العربية لدعم وتطوير سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.


كما وقال الرفاعي إن الاتحاد يمثِّلُ حالةً وحدويةً بين الدولِ العربيةِ، وإنه نجحَ في إيجاد قيمةٍ مضافةٍ من خلالِ المساهمةِ بتهيئةِ بيئةٍ محفِّزةٍ للعلوم والابتكار، ودعمِ دورِ البحث العلمي في رسم السياسات العامة للدول العربية، ودعم التعاونِ العلميِ العربي والدولي.


من جانبه أشار عبابنة إلى أهمية اللقاء في تبادل الرأي والخبرة والاطلاع على خطط الروابط العلمية مبيناً أن الرابطة العلمية لمراكز بحوث تنمية الموارد البشرية، ومن خلال مؤتمراتها السنوية العشر، يتوفر لديها قاعدة بيانات خاصة بقضايا تنمية الموارد البشرية تشتمل على ما يقرب من ألف متخصص، وأن مؤتمرها السنوي غدا علامة مميزة نظرًا لأهمية القضايا التي يتناولها.

 

يذكر أن الاتحاد، الذي تتبع له 18 رابطة علمية في 13 دولة عربية، منظمة من منظمات العمل المشترك لجامعة الدول العربية ويتمتع بالشخصية المعنوية التي تمنحه الاستقلالية اللازمة لتحقيق أهدافه والقيام بوظائفه.

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