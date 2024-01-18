الخميس 18 كانون الثاني 2024
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الريحاني والدقس وأبو تايه لإدارة المكتب الاقليمي من أجل التنمية المستدامة في الاردن

الريحاني والدقس وابو تايه لإدارة المكتب الاقليمي من أجل التنمية المستدامة في الاردن
الريحاني والدقس وابو تايه لإدارة المكتب الاقليمي من أجل التنمية المستدامة في الاردن
اعلنت منظمة التحالف الدولي من أجل التنمية المستدامة UNASDG عن انشاء مكتب اقليمي لها في الاردن، ليكون رديفاً لها في منطقة الشرق الاوسط لتقديم الخدمات ومتابعة خطط وبرنامج المنظمة للعام 2030 .اضافة اعلان

واشارت المنظمة في بيان لها بان الاتفاقية بإقامة المكتب الاقليمي في المملكة الاردنية الهاشمية تأتي ضمن خطط الدعم الفني وبناء القدرات للأهداف والمسائل المتصلة في قطاعات متعددة وحيوية ، ومرتبطة في مجالات الصحة  والطاقة والمياه  والمناخ والمحيطات والتوسّع الحضري والنقل والعلوم والتكنولوجيا.

ووقع الاردنيون  ديفيد الريحاني ونجود الدقس ورعد أبو تايه اتفاقيات انشاء المكتب الاقليمي في المملكة الاردنية الهاشمية، بحضور رئيس مجلس UNASDG الدبلوماسي السناتور الدكتور روبن إيجولف حيث سيباشر المكتب أعماله مطلع شهر شباط فبراير المقبل.

وبحسب البيان تولى المهندس ديفيد الريحاني منصب مدير تنفيذي للمكتب الاقليمي، ونجود الدقس منصب مساعد المدير التنفيذي ومديرية العلاقات الدولية والناطق الرسمي باسم الUNASDG)  (بالأردن  ورعد ابو تايه منصب المستشار للشؤون الرسمية وتطوير المشاريع.

 واكدوا في تصريحات صحفية على دور مكتب الاردن، بالعمل على تعزيز التنمية المستدامة على أرض الواقع اضافة الى بناء القدرات للتخطيط المتكامل وتصميم السياسات مع اصحاب القرار والجهات الحكومية والرسمية والاهلية في المجالات والقطاعات المتعددة .

وسيقوم  المجلس التنفيذي  للتحالف ورئيس المجلس الدبلوماسي على راس وفد رسمي لزيارة الاردن للاطلاع على خطط وبرامج المكتب الرامية الى تعزيز التعاون مع المجتمعات المحلية والحكومية .

واشاد السيناتور روبن بالدور الذي يقوم به جلاله الملك عبدالله الثاني في دعم برامج التنمية المستدامة ، وحرصه المستمر على الشراكة بين القطاعين العام والخاص في خدمة المجتمعات والمناطق النائية.

وتمنى روبن النجاح والتوفيق لفريق العمل في المكتب الاقليمي في الاردن للعمل بحماس وكفاءة كبيرة تقديم خدمات فعالة تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، من خلال الخبراء التي يتمتع بها القائمون على ادارة المكتب .

يشار إلى ان منظمة التحالف من أجل أهداف التنمية المستدامة UNASDG احدى مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ، وتهدف الى تسهيل التعاون الدولي من أجل مصلحة الإنسانية، وتعزيزها وتمكينها من خلال البنية التحتية.

ويعتمد نشاط المنظمة على أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر حددتها الأمم المتحدة لتحسين الحياة في جميع أنحاء العالم حتى عام 2030.
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