"الزراعة النيابية": ضرورة تجاوز التحديات المائية في الأغوار الشمالية

إيمان الفارس

اضافة اعلان

أكدت مناقشات اجتماع لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية وسلطة وادي الأردن، ضرورة تجاوز التحديات المائية التي تواجه القطاع الزراعي، بخاصة في مناطق الأغوار الشمالية، ووضع حلول لها.وفيما أشار المشاركون في الاجتماع الذي ترأسه رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية محمد العلاقمة، بمشاركة أمين عام السلطة منار محاسنة، ومساعده للأغوار الشمالية والوسطى ماجد خريسات، لأهمية استمرارية التعاون بين ائتلافات المزارعين والسلطة، للوصول الى حلول مستدامة، تلبي الاحتياجات المائية الإضافية، بخاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة، والناجمة عن التغير المناخي، أكدت محاسنة أن جهود "وادي الأردن" تنصب بأقصى طاقاتها لتلبية متطلبات المياه الإضافية لأغراض الري.وقالت إن "الوضع المائي لا يلبي طموحات المزارعين والسلطة"، مشيرة لشح الموارد المائية في الأعوام السابقة، ما أثر على الشمال، بحيث أصبحت المياه فيها محدودة.وفي ردها على استفسارات حول المحادثات مع سورية، بشأن حصول الأردن على حصته المائية من نهر اليرموك، وصولا لتعزيز سد الوحدة بمخزون المياه، قالت محاسنة إن وزارة المياه، طلبت عبر وزارة الخارجية "إعادة تمثيل اللجنة بحسب اتفاقية استثمار نهر اليرموك الموقعة بين الحكومة الأردنية ونظيرتها السورية في العام 1987، وتنص على وجود لجنة مياه مشتركة، تشكل من الطرفين، وطلبنا من وزير الخارجية تفعيل عمل اللجنة".وحول الوضع الراهن لمصادر المياه التي تزود المناطق الشمالية بمياه الري والشرب، أضافت محاسنة، أن سد الوحدة، الذي يعتمد على المياه من نهر اليرموك والهطولات المطرية، واحد من أصل ثلاثة مصادر مائية تغذي قناة الملك عبد الله، الناقل الحيوي للمياه، بحيث تغذي الجزء الشمالي من القناة، بطول 65 كم، كلا من مصادر سد الوحدة، وبحيرة طبرية، وآبار المخيبة.وأشارت أمين عام السلطة، إلى مواجهة هذه المصادر تذبذبا في كميات المياه، لافتة لمساهمة انخفاض حجم المخزون في سد الوحدة، وهو أكبر سدود المملكة بسعة تخزين 110 مليون م3، حتى نهاية الموسم المطري الأخير إلى نحو 12.5 % فقط من إجمالي سعته، على تدني نسبة المخزون الإجمالي للمياه المخزنة في السدود، والبالغة عقب نهاية الموسم حوالي 45 % من إجمالي طاقته، برغم ما حققه بعضها من تخزين وصل لأقصى طاقة لها.ولفتت الى شراء المياه من طبرية، وهي من مصادر المياه المغذية للقناة، لتعويض النقص الحاد في سد الوحدة، مشيرة لارتفاع حجم التحديات المائية، نتيجة انخفاض إنتاجية آبار المخيبة، المصدر الثالث المغذي للقناة، بحدود النصف خلال الأعوام العشرة السابقة، إذ انخفض حجم التزويد بما يتراوح بين 30 الى 32 مليون م3/ عام، إلى ما يتراوح بين 15 الى 17 مليون م3/ عام، حاليا.وقالت إن "معظم المساحات في الشمال مزروعة بالحمضيات، وتزود عند الحاجة من مياه الري في الصف، وفترة الحاجة تبدأ من نيسان (أبريل) حتى أول هطول مطري"، مضيفة "دائما نقدم الأولوية لأغراض الشرب، ومع ذلك نمنح الاهتمام للمزارع في الأغوار".ولتعزيز المخزون المائي في قناة الملك عبدالله بالشمال في ظل الاعتماد على الهطولات المطرية المتذبذبة، وانخفاض إنتاجية الآبار سنويا، أوضحت محاسنة أن وزارة المياه، فرغت من حفر ثلاث آبار بعمق لا يتجاوز 120 م، إذ ينتج البئر نحو 100 م3/ ساعة، أي 2400 م3.ولفتت الى ربط اثنين من تلك الآبار بالقناة، وبانتظار إنهاء فحص كامل عينات المياه من البئر الثالث، وبناء عليه يصدر قرار الربط معها، مشيرة لاستمرارية حفر الوزارة آبارا في الجانب الغربي من القناة على امتداد نحو 42 كم وحسب النوعية، التي وصفتها بالـ"جيدة"، لاستخدامات القناة في الجزء الشمالي.وحول تأهيل القناة، أرجعت محاسنة تأهيل الجزء الشمالي منها، لارتفاع نسبة الفاقدلـ25 %، وتحديات السحب غير المشروع، توازيا، وتكسر جزء منها في بعض المقاطع، لا سيما وأن تشغيلها يعود لأكثر من 60 عاما، وخلال 24 ساعة.وبينت أن الوزارة – السلطة، تؤهل مشروع القناة بإصلاح التشققات والتكسرات الموجودة على امتداده، منوهة بـ"فكرة تحويل القناة لأنبوب مغلق غير واردة أبدا"، ومجددة تأكيدها توزيع المياه المتوافرة حسب خطة الصيف، التي بدأ تنفيذها منذ مستهل أيار (مايو) الماضي.وحول تحديات زراعة النخيل، نوهت محاسنة بأنه لا يوجد ما ينص "قانونيا" على الحد من التوسع بها، معتبرة بأن أي نص في هذا الإطار، سيكون له دور كبير بمواجهة هذا التحدي.من جانبه، أشار العلاقمة لصعوبة الوضع المائي القائم في منطقتي الأزرق والأغوار وانعكاساته على المزارعين والمواطنين، موضحا أن الأمن الغذائي، يقف على سلم أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني، إذ إن جلالته، يوجه باستمرار الحكومة لتقديم التسهيلات للمزراعين، والتخفيف مما يواجههم من مشاكل ومعيقات.وبين العلاقمة، أن التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة في العالم "يجبرنا على زيادة الحصص المائية، وإيجاد حلول جذرية لما يواجه المزارعين من صعوبات"، لافتا لشكاوى وردت للجنة، من مزارعين في الأغوار والأزرق، تتمثل بـ"آلية توزيع الحصص المائية، مؤكدين أنها غير كافية"، داعيا لضرورة فتح باب الترخيص للآبار السطحية، ما يسهم بالتخفيف على المزارعين.وأضاف أن جلالة الملك عبد الله الثاني، يوجه تكرارا ومرارا بضرورة التركيز على الأمن الغدائي، وتوجيه المسؤولين في وزارات الزراعة والمياه والبيئة، بتقديم الجهود للمواطن ودعم المزارعين.كما حذر رئيس وأعضاء "الزراعة النيابية" اللجنة بالزحف العمراني على الوحدات الزراعية، مطالبا السلطة، بضرورة العمل وبشكل سريع لتوزيع النمر السكنية على أبناء المنطقة.من جانبهم، أكد نواب، ضرورة اتخاذ القرارات اللازمة والفورية لدعم القطاع الزراعي ومساندته، معتبرين أنه "سلة غذاء الأردنيين"، مطالبين بحل مشكلة نقص المياه من خلال بناء آبار جديدة، لتغطية العجز القائم، مشيرين إلى بعض المشاكل الحاصلة في خطوط المياه، والتي يستمر علاجها لمدة شهر.