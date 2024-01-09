الزراعة تكشف عن 600 ألف رأس غنم حيازات وهمية

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قال مدير مديرية الأعلاف والترقيم في وزارة الزراعة المهندس عاكف الذنيبات إن الوزارة أطلقت حملة في شهر نيسان/ أبريل الماضي للترقيم الإلكتروني لحيازات الثروة الحيوانية الموجودة لدى المواطنين في المملكة؛ من أجل مصلحة مالكي الحيازات وإعطائهم كامل حقوقهم من كميات الأعلاف والعلاجات البيطرية والقضاء على الحيازات الوهمية.وأشار الذنيبات في حديثه لإذاعة الأمن العام، اليوم الثلاثاء، إلى أن حيازات الأغنام لدى المواطنين شابها في السابق تشوهات بالنسبة لعدد الحيازات الفعلي، ما نتج عنه زيادة في العدد، إذ كانت حيازات الأغنام في الأردن 4 ملايين و500 ألف رأس، فيما عملت وزارة الزراعة بتوجيهات من وزير الزراعة على زرع شرائح إلكترونية في جسم الأغنام لضبط أعداد الأغنام الحقيقي في المملكة .وبين أنه منذ بدء الحملة تناقص العدد المسجل لغاية اليوم، إذ وصل إلى 3 ملايين و900 ألف رأس غنم، بمعنى أن هناك 600 ألف رأس غنم كانت حيازات وهمية.ولفت الذنيبات إلى أن عملية الترقيم الإلكتروني مستمرة ضمن كل مديرية، حيث يوجد نحو 49 مديرية ما بين مديرية محافظة ومديرية لواء، وعليه يستطيع أي مزارع مراجعة المديرية التي قامت بالترقيم لديه عن طريق الشرائح الإلكترونية، إذ إنه تمت زراعة شريحة صغيرة جدا تحت جلد الأغنام (كحجم حبة العدس) وعن طريق البار كود يتم التعرف على الرقم.