الإثنين 18 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الزراعة توضح للمعتصمين بشأن التصدير

وزارة الزراعة - (أرشيفية)
وزارة الزراعة - (أرشيفية)
قالت وزارة الزراعة في بيان لها اليوم الاثنين، إن الحكومة لا تصدر أي رخص تصدير للخارج ودورها يقتصر على فتح أسواق جديدة وتسهيل مسارات التسويق للمنتج المحلي.اضافة اعلان

وبحسب البيان، تابعت الوزارة وصول عدد من المواطنين للاعتصام بجوار مبناها، مشيرة إلى أنها "تقدر وتحترم هذا المسار السلمي للتعبير عن الرأي في ظل الظروف الراهنة والتي تعبر عن وجع كل أردني".

وتحدثت عن "سوء فهم واضح لدى البعض حول دور الوزارة في تطوير طرق وآليات التصدير دون منح رخص التصدير"، موضحة أن الصادرات إلى أوروبا "تخضع لمسار ترانزيت بالمرور عبر ميناء حيفا وذلك بسبب الإغلاقات الحدودية الشمالية والشرقية".

وقالت الوزارة إن "هناك عددا متواضعا من التجار الذين يعملون بموجب عقود من الباطن وبشكل فردي ولا ينتمون إلى أي حاضنة شريكة للوزارة".

وأكدت أنها جزء من الموقف الأردني الرسمي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وضد الحملة الهمجية الظالمة واللاإنسانية.

وذكرت الوزارة أنها عملت منذ فترة على تأسيس الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية بهدف دعم صمود المزارعين الفلسطينيين وتسويق المنتجات الفلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة للخارج.

وأكدت أنها ستستمر بهذا الموقف الرسمي والشعبي، ودعت الجميع إلى "وعي دور الوزارة الحقيقي وعدم الالتفات إلى بعض الروايات الموجهة من الخارج والتي يتداولها البعض والتي يكون هدفها الإساءة للموقف الأردني الثابت والراسخ في دعم الأشقاء الفلسطينيين".
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