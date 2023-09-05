الأربعاء 06 أيلول 2023
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"الزمالة البرلمانية" يعقد جلسة حوارية بعنوان "تمكين المرأة سياسياً"

"الزمالة البرلمانية" يعقد جلسة حوارية بعنوان "تمكين المرأة سياسياً"
"الزمالة البرلمانية" يعقد جلسة حوارية بعنوان "تمكين المرأة سياسياً"
ناقشت جلسة حوارية بعنوان "تمكين المرأة سياسيا" نظمها مشروع الزمالة البرلمانية الذي ينفذه صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية أهمية توفير البيئة المناسبة لتمكين المرأة سياسيا وتعزيز انخراطها بالأحزاب والعمل السياسي في مختلف المجالات.اضافة اعلان

وأكدت المتحدثة النائب دينا البشير أهمية المشاركة الفاعلة في العمل السياسي والحزبي وتعزيز دور المرأة في عملية التحديث باعتبارها شريكا حقيقيا في عملية صنع القرار، مشيرة إلى أن تطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية هيأ لها الظروف لممارسة دورها رغم وجود الكثير من التحديات التي تتمثل بالصورة النمطية تجاهها من قبل المجتمع.

واستعرضت النائب البشير خلال الجلسة التي تأتي في إطار اللقاءات والنشاطات التي ينفذها المشروع على هامش التدريبات النظرية والعملية ابرز التعديلات التي طرأت على قانون الانتخاب لإتاحة الفرصة أمامها للمشاركة السياسية وتعزيز حضورها في البرلمان من خلال تخصيص مقعد واحد للمرأة عن كل دائرة انتخابية والبالغ عددها 18 دائرة، وذلك من خلال "الكوتا"، كما اشترط القانون في القوائم المترشحة للدائرة الانتخابية العامة، المخصص لها (41) مقاعد، وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل، وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة الذين يلونهم في القائمة المشكلة.

ودار حوار خلال الجلسة التي حضرها العين جميل النمري ومديرة الإعلام والاتصال ومديرة البرامج والمبادرات في صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية راما الرواش بين النائب البشير والشباب المشاركين في مشروع الزمالة البرلمانية بدروته الحالية تناولت عدد من المحاور المرتبطة العمل السياسي والبرلماني والحزبي، إضافة إلى أهمية إعادة بناء ثقة متبادلة لتوسيع قاعدة المشاركة وانخراط الشباب بالعملية السياسية بكافة جوانبها.

يشار إلى أن الصندوق أطلق هذا العام الدورة الرابعة من مشروع الزمالة البرلمانية الذي يقوم على تركيز الخدمة المقدمة في إطار دمج الشباب في الحياة السياسية من خلال تقديمهم كمساعدين بحثيين للنواب يتولون مهمة البحث وتقديم المعلومات الداعمة حول مشروعات القوانين أو القضايا التي يتم طرحها للنقاش خلال جلسات مجلس النواب.
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