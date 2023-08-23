الخميس 24 آب 2023
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الزميلة في "الغد" علا عبد اللطيف تفوز بجائزة الحسين للإبداع الصحفي

الزميلة في "الغد" علا عبد اللطيف تفوز بجائزة الحسين للإبداع الصحفي
الزميلة في "الغد" علا عبد اللطيف تفوز بجائزة الحسين للإبداع الصحفي

صادق  مجلس نقابة الصحفيين الاردنيين خلال اجتماع له اليوم برئاسة النقيب الزميل راكان السعايده على محضر لجنة تحكيم جائزة الحسين للابداع الصحفي التي رفعت نتائج الفائزين بالجائزة لمجلس النقابة عن الأعمال المنشوره خلال العام 2022  .اضافة اعلان
وتم منح جائزة الصحافة المكتوبة ( ورقياً والكترونياً ) بند التقرير الصحفي أو القصة الإخبارية للزميل  حازم  الصياحين المنشور في موقع عمان نت بتاريخ 7 آذار 2022 تحت عنوان: "الحكومة توفر نظام حماية لشركات الكهرباء على حساب الطاقة المتجددة".
كما منحت اللجنة جائزة الصحافة المكتوبة ( ورقياً والكترونياً ) بند التحقيق الصحفي أو المقابلة الصحفية للزميلة علا عبد اللطيف المنشور في صحيفة الغد بتاريخ7 تشرين الثاني 2022 تحت عنوان: "طلاق القاصرات بالأغوار دفع الثمن مرتين".
كما تم منح جائزة الصحافة المكتوبة ( ورقياً والكترونياً ) بند المقال الصحفي للزميل رمزي  الغزوي المنشور في صحيفة الدستور بتاريخ 23 تشرين الثاني 2022 تحت عنوان: " وصفي التل أكثر من نوستالجيا أردنية .
وجائزة الإعلام المرئي أو المسموع  بند القصة الإخبارية أو التقرير الإخباري أو الحوار الإذاعي والتلفزيوني للزميل خالد قبيلات المنشور في التلفزيون الأردني بتاريخ 23 تشرين الثاني 2022 تحت عنوان: "قضاء الازرق الذي تحوّل الى بيئة طاردة للاستثمار واغلاق مصنع ملح الأزرق هذا المنتج الحيوي الطبيعي".
 و جائزة الصورة الصحفية للزميل محمد  القرالة المنشور في صحيفة الغد بتاريخ 27 نيسان 2022 ، تحت عنوان: "جالونات الماء في وادي عربة.
كما تم حجب جائزتي صحافة البيانات والموبايل و القدس (الأعمال الصحفية والإعلامية التي تظهر مكانة القدس عربياً وإسلاميا وعالمياً) لعدم التأهل وعدم وجود منافس.
ويشار ان لجنة الجائزة مؤلفة من الزميل  نبيل غيشان  رئيسا وعضوية الزملاء  تريز حداد وزياد الرباعي و حسين نشوان والدكتور زهير الطاهات وعبد الناصر الجعفري و عطاف العمري.
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