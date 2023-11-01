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الأربعاء 01 تشرين الثاني 2023
4:56 م
السعيد: المستشفى الميداني الأردني بغزة مستمر بتقديم خدماته
المستشفى الميداني الأردني في غزة - (أرشيفية)
أكد مدير المستشفى الميداني الأردني في غزة المقدم زياد السعيد أن طواقم المستشفى مستمرة بتقديم خدماتها الطبية والإنسانية للأهل في قطاع غزة رغم صعوبة الأوضاع جراء القصف الإسرائيلي.
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وبحسب التلفزيون الأردني، قال السعيد: هناك نقص في الإمدادات الطبية والمستلزمات جراء القصف المستمر على القطاع.
وأضاف: نطمئن جلالة الملك والشعب الأردني بأن طواقم المستشفى بخير ومعنوياتهم عالية.
غزة
المستشفى الميداني
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