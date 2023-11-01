الأربعاء 01 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

السعيد: المستشفى الميداني الأردني بغزة مستمر بتقديم خدماته

المستشفى الميداني الأردني في غزة - (أرشيفية)
المستشفى الميداني الأردني في غزة - (أرشيفية)
أكد مدير المستشفى الميداني الأردني في غزة المقدم زياد السعيد أن طواقم المستشفى مستمرة بتقديم خدماتها الطبية والإنسانية للأهل في قطاع غزة رغم صعوبة الأوضاع جراء القصف الإسرائيلي.اضافة اعلان

وبحسب التلفزيون الأردني، قال السعيد: هناك نقص في الإمدادات الطبية والمستلزمات جراء القصف المستمر على القطاع.

وأضاف: نطمئن جلالة الملك والشعب الأردني بأن طواقم المستشفى بخير ومعنوياتهم عالية.
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