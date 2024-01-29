السفيرة الأميركية: الشراكة مع الأردن حجر أساس للاستقرار والأمن في المنطقة

أكدت السفيرة الأميركية في عمّان يائل لمبرت، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ملتزمة بمواصلة العمل مع الأردن لمساعدته في مواجهة التحديات الأمنية على الحدود.



وأوضحت لمبرت في بيان نشر ته عبر حساب السفارة على منصة "إكس"، بعد الهجوم ضد القوات الأميركية قرب الحدود مع سوريا، "نحن ملتزمون بمواصلة العمل عن كثب مع شركائنا الأردنيين لمساعدة الأردن في مواجهة التحديات الأمنية على الحدود ولدعم سعينا المشترك لتحقيق الأمن والسلام".



وأضافت أن "الشراكة بين الولايات المتحدة والأردن هي حجر أساس للاستقرار والأمن في المنطقة، وتعاوننا الأمني الثنائي القوي هو ركيزة لعلاقتنا".



وأدانت لمبرت "بشدة" الهجوم ضد القوات الأميركية، ما أدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة آخرين.



وقالت إنها "تشارك وزملاءها في السفارة الأميركية الحداد على مقتل ثلاثة من أفراد القوات الأميركية في هجوم لطائرة مُسيرة، وندعو من أجل عائلاتهم والشفاء العاجل للمصابين".

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