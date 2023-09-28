السفير الصيني: توافق بين عمان وبكين على القضايا الإقليمية

ايمان الفارس

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اكد سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الاردن تشن تشوان دونغ، متانة وعمق علاقات الصداقة الأردنية الصينية، مشيرا لتوافق واسع بين الجانبين حول القضايا الاقليمية والدولية.وقال دونغ، خلال احتفال أقامته السفارة الصينية مساء امس بمناسبة الذكرى ال 74 لتأسيس الصين، ان التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري يتزايد بين البلدين بقوة، كما يتم تعزيز التبادلات الثقافية والشعبية.واضاف السفير، خلال الحفل الذي يقام لأول مرة وجاهيا منذ وباء كورونا، ان حجم التجارة الثنائية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، وصل لنحو 3.5 مليار دولار، فيما ازدادت واردات الصين من الأردن، بنحو 25%.وبين خلال الاحتفال الذي حضره عدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية العربية والاجنبية وممثلي الصحف ووسائل الاعلام، أن الصين تواصل دورها البناء في منطقة الشرق الأوسط، لافتا لدعم بلاده للقضية الفلسطينية العادلة بثبات، الى جانب توسطها بين السعودية وإيران لإعادة علاقاتهما الدبلوماسية، بالاضافة لدفع الحل السياسي للأزمات السورية واليمنية وغيرها.ودعا السفير الصيني المجتمع الدولي إلى دفع عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل، مؤكدا موقف الصين الذي سيبقى مساهما لإحلال السلام في الشرق الأوسط وشريكا لتعزيز التنمية في المنطقة.وتدعم الصين، الأردن، وتوطدت علاقات التعاون بينهما بتوجيهات من قيادة البلدين، لاستكشاف طريق التحديث الذي يتماشى مع الظروف الوطنية للاردن وعاداته الثقافية، وفق السفير الذي أعرب عن استعداد بلاده لتكون شريكا للأردن في مسارات التحديث.وبين أن السفارة الصينية أصدرت تأشيرة لنحو 7500 شخص العام الحالي، ونظمت دورات تدريبية لنحو 400 أردني في مجالات الصحة والزراعة والجيل الخامس وغيرها.وحول العلاقات العربية الصينية، قال دونغ إن القمة الصينية العربية الأولى انعقدت في نهاية العام الماضي، الأمر الذي شكل معلما تاريخيا للعلاقات الصينية العربية، حيث خطط الاتجاهات لبناء مجتمع مستقبل مشترك بين الصين والدول العربية، وأطلق الأعمال الثمانية المشتركة.واشار السفير إلى تدفق السيارات الكهربائية الصينية في شوارع الأردن، مبينا ان بلاده تحولت من الفقر والضعف إلى الرخاء والقوة، ونجحت في بناء مجتمع رغيد على نحو شامل، وتعاظم الحجم الاقتصادي الصيني بأكثر من 175 مرة.وتابع أن الصين أصبحت ثاني أكبر اقتصاد، وأكبر دولة صناعية وأكبر دولة لتجارة السلع وأكبر دولة في احتياطيات النقد الأجنبي في العالم، مضيفا ان الصين نجحت في إنهاء الفقر لأكثر من 800 مليون صيني.ولفت لتحقيق الصين نموا ملحوظا في النصف الأول من هذا العام، حيث ازداد الناتج المحلي الإجمالي الصيني بـ 5.5%، لتتصدر بين الاقتصادات الرئيسة العالمية، وتحتل الرقم الأول من حيث نسبة المساهمة في النمو الاقتصادي العالمي.eman.alfares@alghad.com