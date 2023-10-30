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الإثنين 30 تشرين الأول 2023
3:32 م
السلايطة نائبًا لرئيس مجلس "مكافحة الفساد"
رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد سامي السلايطة - (أرشيفية)
اختار مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عضو مجلس الهيئة سامي السلايطة نائبًا لرئيس مجلسها بالإجماع.
يُذكر أن الإرادة الملكية السامية صدرت قبل مدةٍ بتشكيل مجلس جديد للهيئة برئاسة الدكتور مهند حجازي وعضوية كلٍ من سامي السلايطة، سعد شهاب، الدكتور حازم المجالي، وناصر القاضي.
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