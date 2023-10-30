الإثنين 30 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

السلايطة نائبًا لرئيس مجلس "مكافحة الفساد"

سامي السلايطة
رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد سامي السلايطة - (أرشيفية)
اختار مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عضو مجلس الهيئة سامي السلايطة نائبًا لرئيس مجلسها بالإجماع.

يُذكر أن الإرادة الملكية السامية صدرت قبل مدةٍ بتشكيل مجلس جديد للهيئة برئاسة الدكتور مهند حجازي وعضوية كلٍ من سامي السلايطة، سعد شهاب، الدكتور حازم المجالي، وناصر القاضي.اضافة اعلان
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
وزارة التربية والتعليم - (أ{شيفية)

تمديد التسجيل للامتحان التكميلي يومين إضافيين (رابط)

منذ2 ساعة
سيرة ذاتية للتقدم إلى وظيفة - (تعبيرية)

إعلان مهم من الخدمة المدنية للمتقدمين على وظائف الفئة الثالثة (رابط)

منذ3 ساعة
المركز الوطني للأمن السيبراني

الأمن السيبراني: تسريب بيانات 4251 حسابا لموظفين حكوميين

منذ4 ساعة
b1f1c684-أمطار-1

أجواء معتدلة وأمطار متفرقة في مختلف المناطق اليوم

منذ7 ساعة
WhatsApp Image 2023-10-29 at 5.27.41 PM

الجيش ينفي استخدام قواعد عسكرية من قبل أمريكا لتزويد إسرائيل بالأسلحة

منذ22 ساعة
رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز - (أرشيفية)

الفايز: مجلس الأعيان سيكون داعما لجهود "مكافحة الفساد"

29 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

أيهما أكثر خسائر الفلسطينيون أم إسرائيل؟

ماهر أبو طير |اليوم

هل أنا إرهابي؟

جهاد المنسي |اليوم

نهتف الآن كي لا نموت

نضال منصور |اليوم

لا تستهينوا بالمقاطعة الاقتصادية

أحمد عوض |اليوم

شجع الوطني.. خيارنا السياسي والاقتصادي

موسى الساكت |اليوم

الهزة والفراغ

يعقوب ناصر الدين |اليوم

استقواء وابتزاز سياسي

سميح المعايطة |اليوم

الأسئلة التي لم تعد محرجة بعد اليوم

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
‏جندي لجيش الاحتلال يتكئ على فوهة مدفع مركبة مدرعة عند حدود غزة مؤخرا - (أرشيفية)

ما الذي ستواجهه إسرائيل في غزة‏: التكاليف الباهظة لسحق "حماس"‏

ترجمات |28 تشرين الأول 2023
أضرار في "قاعدة الأسد" الأميركية في العراق خلفها قصف إيراني في العام 2020 - (أرشيفية)

"المقاومة الإسلامية في العراق": لمحة عامة

ترجمات |28 تشرين الأول 2023
1698365514522208900

نصيحة تدين بها أميركا لإسرائيل

ترجمات |27 تشرين الأول 2023
1698365514732209100

مخاطر الاجتياح البري لغزة

ترجمات |27 تشرين الأول 2023
‏جنود أميركيون يستعدون لمغادرة قاعدة أدير في العراق إلى بلادهم، 2012 - (أرشيفية)

نهاية استراتيجية الخروج الأميركية في الشرق الأوسط

ترجمات |25 تشرين الأول 2023
التحول في العالم يجب أن يبدأ من أفريقيا - (المصدر)

لماذا يفقد الأفارقة الثقة بالديمقراطية؟

ترجمات |24 تشرين الأول 2023
 