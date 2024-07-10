 
الخميس 11 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

السير: 4 وفيات و 185 تجاوز للإشارة الحمراء خلال يومين

ادارة السير
إدارة السير تتعامل مع حوادث ومخالفات خلال يومين
- ضبط مركبات شحن تفتقد لمعايير السلامة وإحداها يقودها سائق غير مخول.

- استخدام الهواتف وتغيير المسارب وعدم أخذ الاحتياطات اللازمة من أبرز المخالفات المتسببة بالحوادث الخطرة.اضافة اعلان

استعرض التقرير المروري اليومي على إذاعة الأمن العام حالة الطرق والجهود المبذولة لرفع السلامة المرورية والتصدي للمخالفات الخطرة، والحفاظ على انسيابية المرور. 

وبين مندوب إدارة السير أن دوريات الإدارة العاملة في الميدان واصلت عملها لتطبيق قانون السير والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق، خاصة ما يتعلق بالتصدي للمخالفات الخطرة والتي كان من أهمها خلال اليومين الماضيين (20) مخالفة قيادة متهورة و (55) مخالفة للمسير عكس الاتجاه و (185) تجاوز للإشارة الحمراء، فضلاً عن ضبط عدد من مركبات شحن تفتقد إلى معايير السلامة الأساسية مثل الإطارات الصالحة للمسير، والالتزام بالحمولات. 



وأضاف أن الادارة تعاملت مع حوادث سير خلال اليومين الماضيين تسببت بوفاة (4) أشخاص، لافتاً الى أن استخدام الهواتف وتغيير المسارب وعدم أخذ الاحتياطات اللازمة من أبرز المخالفات المتسببة بالحوادث الخطرة.

من جهته أشار ضابط عمليات الدوريات الخارجية إلى أن ارتكاب مخالفة عدم تثبيت الحمولة بشكل مناسب أدى يوم أمس إلى سقوط جزء من حمولة تريلا ( قضبان حديدية ) على الشارع العام على طريق ال100 ما بعد محطة الممر التنموي باتجاه عمان، وتبين أن سائق المركبة يحمل رخصة قيادة فئة ثالثة خصوصي لا تخوله حق القيادة وتم إجراء اللازم ورفع المعوقات عن الشارع وتثبيت الحمولة بالشكل الصحيح، وجرى إثر ذلك ضبط السائق واتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقه. 

ودعا مندوبا الإدارات المرورية السائقين إلى ضرورة تفقد المركبات من الناحية الفنية قبل المسير في ظل ارتفاع درجات الحرارة ، والحفاظ على توافر معايير السلامة المرورية والتي تؤدي الى حوادث خطرة.

وأكدا على ضرورة الالتزام بقواعد السير وعدم تجاوز السرعات المقررة والانشغال بمشتتات الانتباه، إذ ان جميع الحوادث هي غالباً ناجمة عن مخالفات بشرية من الممكن تجنبها.
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