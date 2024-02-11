" الشؤون الفلسطينية" تطلق منصة خدمات الكترونية لمتلقي الخدمة

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أطلقت دائرة الشؤون الفلسطينية منصة الخدمات الإلكترونية لمتلقي الخدمة للمواطنين في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين الثلاثة عشر في المملكة، وتحدث مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان حول محتوى المنصة وأبرز أهدافها وآلية التعامل معها.وقال خرفان بأن أهداف المنصة تتمثل في تحقيق رؤية دائرة الشؤون الفلسطينية بتوفير الجهد والوقت على متلقي الخدمة بحيث تحترم كافة الإجراءات كرامة الانسان.وأضاف خرفان بأن المنصة انهت الفترة التجريبية والتي كانت لمدة عام وبدأت انطلاقتها الرسمية بداية سنة 2024وعن أهداف المنصة والخدمات التي تقدمها بين خرفان ان المنصة تضم 33 خدمة الكترونية لمتلقي الخدمة مثل: خدمة التقديم للاستفادة من المكارم الملكية واستقدام أبناء قطاع غزة والخدمات التنظيمية مثل تصريح بناء وأذونات الاشغال الكهرباء والماء وتراخيص المهن وغيرها من الخدمات بما يضمن التسهيل على المواطنين وتوفير الوقت والجهد.وأشار الى أن آلية التعامل للمتلقي ستكون من خلال الدخول الى الموقع الالكتروني لدائرة الشؤون الفلسطينية وقيام المتلقي بإنشاء حساب له وتسجيل بيانات الحساب ومن ثم الدخول لتقديم الطلب للخدمة التي يريدها.