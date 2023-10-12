الشبلي لـ "الغد": خطط لتسيير مزيد من المساعدات لغزة

فريق الغد

اضافة اعلان

أكدت توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، لمساعدة الأشقاء في قطاع غزة، ومد يد العون إليهم، على العلاقة التي لا تنفصم بين الأردن وفلسطين.وفي ظل الهجمة الصهيونية على سكان القطاع، وتدمير منازلهم ومرافقهم، وحملة التقتيل البربرية التي تقوم بها آلة الحرب الإرهابية الصهيونية، توالت حملات التبرع والدعم من المؤسسات الرسمية والشعبية والاقتصادية والوطنية والمواطنين في محافظات المملكة كافة.فقد كشف أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية د. حسين الشبلي عن وجود خطط لتسيير مزيد من المساعدات الطبية والإغاثية للقطاع، عقب تسيير أولى طائرات المساعدات الإغاثية أمس.وأكد الشبلي، أن المساعدات للقطاع لم تنقطع، إذ أرسلت 8 شاحنات محملة بالمساعدات للقطاع قبل بدء الحرب، مبينا أنه ومنذ صدور التوجيهات الملكية السامية بتقديم العون والمساعدة لأهلنا في القطاع، بدأت الهيئة بإجراءات تجهيز إمداداتها الطبية العاجلة، وتأمين المستشفيات والجهات العاملة هناك بهذه المواد، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية وسلاح الجو والشركاء في القطاع الطبي.وبين الشبلي في تصريحات لـ"الغد"، أنّ المساعدات تضمنت أدوية وإسعافات، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في القطاع.وحول إرسال طائرة أخرى، أكد أنّ إرسال أي مساعدات جديدة سيجري بالتنسيق مع جهات رسميّة فلسطينية ومصريّة.وجاءت هذه المساعدات بالتنسيق مع وزارة الخارجية الأردنية والقوات المسلحة الأردنية، سلاح الجو.وتحمل الطائرة مواد طبية وأدوية، حيث ستتجه، إلى مصر ومن ثم إلى معبر رفح لإدخالها إلى القطاع ليصار لتسليمها إلى الجهات الطبية العاملة في القطاع، حسب الاحتياجات الأساسية والعاجلة التي أعلنت عنها وزارة الصحة الفلسطينية، لضمان استمرارية تقديم العلاجات والإسعافات.كما وسيجري إيصال جزء من هذه المساعدات للمستشفى الميداني الأردني في غزة، وأخرى لمستشفيات وجهات طبية ورسمية هناك.وفتحت الهيئة، باب استقبال التبرعات النقدية عبر حسابها في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو عبر المحافظ الإلكترونية، أو عبر "كليك"، بالإضافة لـ"إي فواتيركم"، وكذلك عبر موقعها الإلكتروني.مؤسسة ولي العهد، أطلقت أمس حملة جمع تبرعات نقدية لشراء مستلزمات أساسية وعينية إنسانية لصالح أهل غزة، في ظل ما يشهده القطاع من تصعيد عسكري كبير.وجاءت الحملة تلبية للتوجيهات الملكية السامية، بمد يد العون للأشقاء هناك، وسيجري تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة الأردنية، والقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وبالتعاون مع الهيئة الخيرية.وستعمل الهيئة الخيرية على تجهيز قوافل المساعدات التي ستُرسَل إلى داخل القطاع.وستسهم هذه التبرعات بشراء المساعدات الإنسانية اللازمة مثل مياه الشرب وخيم عائلية لإيواء العائلات المتضررة التي فقدت منازلها، بالإضافة إلى تأمين الطرود الغذائية والملابس والبطانيات وغيرها من المواد.ودعت المؤسسة للمساهمة في الحملة عبر استخدام خدمة "كليك" على اسم (Alias): NAUA، أو التحويل إلى الحساب البنكي التالي: اسم الحساب: "نوى للتنمية المستدامة".كما أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية عن إطلاق حملة لجمع التبرعات النقدية والعينية والتبرع بالدم، لدعم أهل القطاع عبر اللجنة الاجتماعية لموظفي الوزارة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بالوقوف مع أشقائنا الفلسطينيين في القطاع بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة.وأكدت الوزارة أن حملة "أغيثوا غزة"، جزء من واجب موظفيها تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني في القطاع، للمساهمة بتوفير مستلزمات إغاثية وطبية ووقود ومواد ضرورية، تحتاجها المستشفيات للتخفيف من صعوبة الوضع الإنساني الراهن.يأتي ذلك في وقت أطلقت فيه اللجنة العليا للإعمار في فلسطين، والمكونة من نقابتي المهندسين والمقاولين الأردنيتين، أمس حملة لجمع التبرعات للإيواء والإعمار لصالح دعم صمود القطاع تحت عنوان "غزة معا ننصرها".كما أكد مجلس نقابة المقاولين، فتح الباب لجمع التبرعات من أصحاب الأيادي البيضاء في مركز النقابة وفروعها ابتداء من الغد، على أن يستمر طيلة الأسبوع المقبل، تحت حساب أمانات "طوفان الأقصى"، بالتنسيق مع اللجنة العليا لإعمار فلسطين والهيئة الخيرية، لإيصال الدعم.كما أعلن المستشفى التخصصي عن إطلاق حملة واسعة للتبرع بالدم، بالتعاون مع بنك الدم الوطني، وأخرى للتبرع بالأدوية والمستلزمات الطبية الطارئة، دعماً ومؤازرةً للقطاع، بدأت أمس.وأعلن مدير عام المستشفى د. فوزي الحموري عن التبرع بـ100 ألف دينار من الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لمعالجة الجرحى والمصابين.وأعلن عن فتح الباب لموظفي وأطباء المستشفى الراغبين بالمشاركة كذلك، موضحا أن إيصال المساعدات سيتم بالتعاون مع الهيئة الخيرية.وأفاد الحموري بأن الحملتين العاجلتين اللتين أعلن عنهما تأتيان انسجاماً مع توجيهات جلالة الملك بالإسراع في إرسال مساعدات عاجلة نصرةً للشعب الفلسطيني.ولفت متبرعون بالدم في المستشفى التخصصي، إلى أن الإقبال على التبرع، فاق التوقعات، وأن أعداد المواطنين الذين هبّوا للتبرع بدمائهم لأهلنا في القطاع، يرتفع في كل لحظة، وقد تجاوز المئات في الساعات الاولى من إطلاق الحملة.كما أطلقت جمعية رجال الأعمال الأردنيين حملة تبرعات مالية لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع، عبر الهيئة الخيرية.ودعت مجتمع الأعمال الأردني للمساهمة بالحملة، تقديراً للتضحية الكبيرة التي يقدمها إخواننا في فلسطين الأبية في الدفاع عن المقدسات الدينية وحقهم في وطنهم، وتعزيزاً لدور القطاع الخاص في مساندة القضية الفلسطينية.ودان مجتمع الأعمال الأردني، العدوان الإسرائيلي السافر على الأهل في القطاع، وما نتج عن ذلك من آثار تدميرية وخسائر في الأرواح، فيما أكدت الجمعية على ضرورة تكاتف الجهود عربيا وإقليميا ودوليا لوقف هذا العدوان المتكرر والذي يلحق الألم والأسى بالشعب الفلسطيني الشقيق.شركة أدوية الحكمة، تبرعت بشحنة أدوية طارئة قيمتها 1.5 مليون دولار، دعماً للشعب الفلسطيني في القطاع؛ بالتنسيق مع الهيئة الخيرية، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية.وقالت إن التبرع يأتي انطلاقاً من دور الشركة المستمر بدعم الإنسانية، وإمداد المتضررين الأبرياء بالأدوية التي هم بأمسّ الحاجة إليها.وأشارت إلى أن شحنة التبرعات، تتضمن أدوية مضادة للعدوى ومسكّنات للألم، وتغطي مجالاتٍ علاجية مختلفة، سواءً ما يُعطى منها عن طريق الفم أو داخل المستشفيات، وذلك بسبب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الفلسطينيون في القطاع.وأطلقت غرفة تجارة العقبة، حملة تبرعات لدعم الأهل في القطاع، بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الخيرية، لتسجل أول تبرع مادي بـ20 ألف دينار لصالح الأهل في القطاع، مع بدء فتح باب التبرعات اعتبارا من الأحد المقبل وحتى نهاية الشهر، في مبنى غرفة تجارة العقبة وعلى مدار الساعة.وناشد رئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي ومجلس إدارة الغرفة التجارية الذي عقد جلسة مطولة، لترتيب وتنسيق التبرعات بالتعاون مع الجهات المعنية كافة، والقطاعات الاقتصادية في المحافظة ورجال الأعمال وأهل الخير والشركات والمؤسسات والجمعيات، سرعة تقديم المساعدات العينية والنقدية لأهلنا في غزة الصامدة. ودعا لأن تكون المساعدات والتبرعات، إما نقدية أو مستلزمات طبية أو ملابس جديدة وغير مستعملة، إضافة للمواد الغذائية وكل ما يلزم العائلات المنكوبة في القطاع.وكشف الكباريتي عن فتح حساب بنكي للتبرعات النقدية باسم غرفة تجارة العقبة يحمل الرقم JO 18 JKBA 2100 0020 1277 0013 0020 01 البنك الأردني الكويتي في العقبة او التواصل مباشرة على الرقم 0798913890 من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء.