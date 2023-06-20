الأربعاء 21 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

الشبول يؤكد أهمية مشاريع صحة المرأة

مبنى وزارة الصحة في عمان-(أرشيفية)
وزارة الصحة
  أكدت وزارة الصحة، انها ضمنت في استراتيجيتها (2023-2025)، محورا، يتعلق بتحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية والوقائية، وضمنته مشاريع تتعلق بصحة المرأة والطفل.اضافة اعلان
وأشارت الوزارة على لسان أمينها العام لشؤون الرعاية الصحية والأوبئة د. رائد الشبول، إلى أن من أبرز المشاريع، هو الاعتناء برصد وفيات الأمهات لخفضها، وبرامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم، وعيادات الإقلاع عن التدخين للسكان، وللسيدات على نحو خاص، وبرنامج المراكز الصحية الصديقة للمرأة.
ولفت الشبول خلال رعايته أمس حفلا في عمان، مندوبا عن وزير الصحة فراس الهواري، وبالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومشروع التغذية والصحة المجتمعية والجمعية الملكية للتوعية الصحية، حملة وطنية، لتحسين تغذية الحوامل والرضع وصغار الأطفال وممارسات تنظيم الأسرة، لمرحلة ما بعد الولادة. 
وتهدف الحملة التي أطلقت تحت شعار "6 أشهر بتبني عُمُر"، لزيادة الوعي وتعزيز السلوكيات الإيجابية، وتشجيع تبني ممارسات الرضاعة الطبيعية. 
وأوضح الشبول، آن الحملة تستمر 5 أسابيع، وستصل للسيدات الحوامل وأمهات الأطفال الرضع، بالإضافة للأزواج والأجداد والجدات، لما لهم من دور حيوي بدعم السيدة التي تقوم بالرضاعة الطبيعية، بحيث ستبث طيلة هذه المدة، إعلانات الحملة على قنوات التلفاز والإذاعة المحلية، وستعرض على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الإعلانات الخارجية والداخلية.    
وقال "ضمن الإطار المتعلق بصحة المرأة والطفل، يأتي التركيز على الاهتمام بالرضاعة الطبيعية، والتي تعتبر من أهم الممارسات الصحية التغذوية المنقذة للحياة، والمساعدة على دعم التطور المعرفي للأطفال الرضع، وزيادة مناعتهم ضد الأمراض، وتقليل خطر سوء التغذية في المراحل المبكرة من حياتهم، وكلك خطر البدانة ومرض السكري والحساسية لاحقا، كما أنها تسهم بتقليل احتمالية حدوث سرطان الثدي والمبيض للأمهات في مرحلة ما قبل سن اليأس".
وأشار الشبول، لجهود وزارة الصحة في دعم وتعزيز الرضاعة الطبيعية وتشجيعها، وتفعيل دور مرشداتها في مراكز عملهن، ليتمكن من مساندة الأمهات وتمكينهن من الاستمرار بها، وتقديم المساعدة في حال واجهن أي مشكلة، ابتداء من رعاية الحمل إلى الولادة والنفاس ورعاية الطفل.
وأشار لجهود مشروع التغذية والصحة المجتمعية، الممول من قبل الوكالة الأميركية، بشأن تصميم برنامج متكامل لإعداد مرشدات الرضاعة الطبيعية، وعمهلم في الاعداد والتحضير والإطلاق لهذه الحملة.
مدير مكتب الصحة والسكان في الوكالة الأميركية في الأردن باثني هابرر، أكد ان هذه الحملة هي الأولى من نوعها في الأردن، وتسعى لرفع الوعي بفوائد الرضاعة الطبيعية المطلقة للأشهر الستة الأولى، ليس فقط بين الأمهات، بل أيضاً بين الآباء والأجداد والجدات ومقدمي الخدمات الصحية، وكل من يشكل دعما للآباء والأمهات الجدد ممن يستقبلون مولودهم الجديد".
وأضافت، أنه بزيادة الوعي، فإن الحملة ستشجع الأصدقاء والعائلات، لدعم الآباء والأمهات الجدد، لاتخاذ القرار الأفضل وهو خيار الرضاعة الطبيعية المطلقة.  
مبنى وزارة الصحة - (أرشيفية)

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