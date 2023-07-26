الشلبي: 346 جمعية زراعية تستفيد من دعم "التعاونية الأردنية"

عبد الله الربيحات

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قال مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبد الفتاح الشلبي إن عدد الجمعيات التعاونية في الأردن يبلغ 1481 جمعية منها 346 تعاونية زراعية.وأضاف الشلبي أن المؤسسة تولي التعاونيات الزراعية اهتماما بالغا، لدورها في تعزير منظومة الأمن الغذائي ولما تمثله من قيمة مضافة بالنسبة للقطاعين التعاوني والزراعي، وانعكاس ذلك برمته على الاقتصاد الوطني.وأوضح الشلبي لـ"الغد" أن التعاونيات الزراعية متعددة المجالات وفقا لنشاطاتها، فمنها من يعمل في مجال التصنيع الغذائي (ألبان/ أجبان/ مربيات/ مخللات/ تجفيف/ عسل/ تفريز...وغيرها)، وأخرى في زراعة الأعلاف الخضراء (برسيم/ ذرة/ شعير.. وغيرها)، وأيضا في تربية الماشية (أبقار/ أغنام) وتربية الدواجن والأسماك، فضلا عن عملها في زراعة الخضار والفاكهة، ومجالات الزراعات المائية.وأكد أن دعم المؤسسة التعاونية المستمر للتعاونيات الزراعية يأتي التزاما بمسؤولياتها ودورها في تقديم خدماتها للأعضاء التعاونيين.وأشار إلى أهمية هذا الدعم في ضمان ديمومة عمل هذه التعاونيات باعتبارها جزءا لا يتجزأ من النظام الاقتصادي الاجتماعي والتضامني، وبالشكل الذي يلبي التطلعات بإيجاد حركة تعاونية مستقلة ومزدهرة، تعتمد على ذاتها.وقال إن ما تقدمه المؤسسة من خدمات متعددة للتعاونيات الزراعية في مناطق الريف والبادية، يتم من خلال برامج تدريبية تنفذها بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، وفقا لمنهاج دولي (MY COOP) حول إدارة التعاونيات الزراعية، مبينا أن التدريب يهدف إلى تعزيز قدرات الأعضاء التعاونيين على تقديم خدمات فاعلة وذات جودة عالية.وحسب الشلبي، تعمل المؤسسة التعاونية على تمكين التعاونيات الزراعية من خلال تيسير سبل تواصلها مع الجهات المانحة والمقرضة لإقامة مشاريعها الإنتاجية، فضلا عن مساعدتها في تشبيك علاقاتها مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية بما يخدم تطوير أعمالها ونشاطاتها.وأشار إلى تشبيك العلاقات بين التعاونيات الزراعية والاتحاد التعاوني العربي في مجال التدريب وخاصة تمكين المرأة العاملة في القطاع الزراعي من خلال عقد دورة تدريبية من قبل الاتحاد ومشاركة ممثلين عن تعاونيات زراعية.كما أكد دور المؤسسة في توجيه الشباب لتأسيس تعاونيات زراعية لمساهمتها في توفير فرص عمل لهم، منوها بجمعية شباب ذيبان التعاونية للاستزراع السمكي في محافظة مادبا، فضلا عن تأسيس جمعيات شبابية زراعية في محافظة المفرق بالإضافة إلى ابتعاث أعضاء تعاونيين للمشاركة في دورات تدريبية ومؤتمرات دولية.ولفت إلى أن من أوجه الدعم الذي تقدمه المؤسسة إلى التعاونيات الزراعية، تخفيض قيمة رسوم ترخيصها بالنظر إلى بقية الجمعيات التعاونية الأخرى.وأضاف الشلبي أن المؤسسة تدعم الجمعيات التعاونية الزراعية في مناطق البادية من خلال برنامج التعويضات البيئية، لزراعة الأعلاف وتربية الثروة الحيوانية، وكذلك العمل على توفير المعدات والمستلزمات الزراعية وشبكات الري، والأسمدة والبذور لها من أجل إعادة تأهيل النظام البيئي في البادية الأردنية، وتحسين الغطاء النباتي فيها.وأشار إلى دور المؤسسة في تيسير استفادة التعاونيات الزراعية من الأراضي الزراعية التابعة لوزارة الزراعة عبر استئجارها لإقامة مشاريع، ناهيك عن تقديم المنح لبعض الجمعيات التعاونية الزراعية المتخصصة.وأكد قيام المؤسسة بتوفير البذار المحسن من القمح والشعير للمزارعين في كافة محافظات المملكة من خلال محطاتها لإكثار البذار وبأسعار مدعومة من قبل الحكومة.