الثلاثاء 16 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الشواربة: استراتيجية النقل بحاجة لـ10 سنوات

أمين عمّان يوسف الشواربة
أمين عمّان يوسف الشواربة

قال أمين عمّان يوسف الشواربة، الثلاثاء، إن أمانة عمّان تقدم الخدمات لحوالي 4.5 ملايين نسمة.


وأضاف الشواربة، خلال لقاء إعلامي مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "أمانة عمّان.. التحديات والحلول"، أن الأمانة أطلقت خطتها الاستراتيجية للخمس سنوات المقبلة في 2022 برعاية ملكية بحضور جلالة الملك، مشيرا إلى أن الخطة تم اعتمادها حتى تكون لمدة 5 سنوات و10 سنوات للنقل العام.

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وأوضح أن استراتيجية النقل بحاجة لـ10 سنوات لأن النقل العام يحتاج إلى بنية تحتية كبيرة جدا ومدة زمنية أطول وإلى مصادر تمويل كبيرة جدا.


وأشار إلى أن الخطة الاستراتيجية للأمانة تضمنت 212 مشروعا بكلفة 918 مليون دينار على مدى عشر سنوات، حيث إن هذه الخطة لها محاور رئيسية، المحور الأول معني بجودة الحياة والبيئة، والثاني النقل والحلول المرورية والبنية التحتية، الثالث هو الاستثمار، والمحور الرابع التشريعات.


وبين أن الإنسان والمدنية هو المحور الرئيسي لهذه الخطة الاستراتيجية وما تضمنتها من مشاريع، مؤكدا أنه تم إنجاز 86.2% من الخطة خلال العامين الماضيين.


ولفت الشواربة، إلى أن الأمانة ستطلق استراتيجية عمان مدينة ذكية خلال الشهر المقبل واعتماد سياسة استخدام الذكاء الصناعي التوليدي.


وأكد أن أمانة عمان هي أول مؤسسة في الأردن تقدم كامل خدماتها إلكترونيا، مبينا أن في الأمانة 6 قطاعات رئيسية بالإضافة إلى المديريات والأذرع الاستثمارية لها من خلال شركة رؤية عمان للاستثمار وشركة رؤية عمان للنقل.


وتحدث أمين عمان عن توقيع 30 مشروعا استثماريا 29 منها قيمتها 80 مليون دينار والمشروع الثلاثون هو مدينة الرعاية الصحية على طريق المطار وقيمته لوحده 280 مليون دينار، مضيفا أن هذه المشاريع نوعية في عمان، وما زالت الأمانة تطرح تباعا مشاريع، حيث إن هناك 18 مشروعا أو فرصة استثمارية سيتم الإعلان عنها خلال هذا العام.


وأوضح أن إيرادات الأمانة هي إيرادات مباشرة، حيث إن للأمانة عقود إيجار بصفة مباشرة للأراضي الاستثمار أو نسبة من العوائد.


وقال إن الإيرادات المباشرة وصلت إلى 5 مليون دينار من هذه الاستثمارات.


ولفت إلى أن أصول أمانة عمان استهدفت نوعين هما المستثمر المحلي الوطني مثل مشروع الرعاية الصحية حيث تم توقيع مذكرات تفاهم على مشاريع أكبر من 280 مليون دينار لكنها لم ترتق لمستوى الاتفاقية النهائية.


وبين أن هناك 29 مستمرا محليا ومستثمر واحد خارجي من خلال المشاريع التي تم توقيعها.-(المملكة)

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