الشواربة: قانون السير الجديد يرغم السائقين على الالتزام بالقانون

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اعتبر أمين عمّان يوسف الشواربة، أن قانون السير الجديد، سيتدخل في سلوك وثقافة المواطن الأردني، المتعلقة بقيادة المركبات.وقال الشواربة، خلال جلسة نوعية الحياة، خلال أعمال اليوم الثاني من ملتقى ‘عام على التحديث’، اليوم السبت، إن قانون السير الجديد، يرغم السائقين على الالتزام بالقانون والتعليمات المتعلقة بالقيادة، معتبرا أن مخالفة القانون سيترتب عليها مخالفات مالية كبيرة.وأشار إلى أن ذلك سيشكل ثقافة الالتزام خلال القيادة، وعدم ارتكاب المخالفات مضيفا “قانون السير الجديد سيغير سلوك السائقين في الأردن”.وشدد على أن قانون السير يطبق بشكل عادل، على كافة السائقين في المملكة.ولفت إلى أن الجهات المعنية، ستحلل عبر الكاميرات المنتشرة في العاصمة عمان، أسباب الازدحامات المرورية والمشاكل المرورية التي تعاني منها العاصمة، والتطرق إلى حلول مثلى لتطبيقها على أرض الواضع.-(هلا أخبار)