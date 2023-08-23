الشواربة يفتتح حديقة الحاووز في جبل عمان (صور)

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افتتح امين عمان الدكتور يوسف الشواربة ، صباح اليوم الاربعاء ، حديقة الحاووز الكائنة في شارع البحتري / جبل عمان على مساحة 2 دونم ، بعد إعادة تأهيلها بالتعاون ما بين امانة عمان وشركة العمل الكونية وبدعم من البنك الاستثماري .وجدد امين عمان التأكيد على ديمومة برنامج الامانة في اعمال تأهيل الحدائق العامة بتشاركية وتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والخاص والمجتمعات المحلية ، للتوسع في زيادة الرقعة الخضراء والمساحات الحضرية بما يخدم إيجاد متنفسات طبيعية امام المواطنين .وحضر الافتتاح مدير مدينة عمان المهندس أحمد الملكاوي ، ومدير عام البنك الاستثماري منتصر دواس ، وأعضاء مجلس الامانة عن منطقة زهران بشرى الرزي وهدى الصبيحي ، وممثلين عن الشركة الكونية ، وعدد من المدراء المعنيين .وحسب نائب مدير المدينة للزراعة والصحة الدكتورة ميرفت المهيرات شملت الاعمال تأهيل الممرات والساحات والممرات مع تنفيذ مقاعد بازلتية و إنشاء ملعب رملي .واضافت انه تم في الحديقة تنفيذ تجربة الغابات الحضرية بطريقة مياواكي للعالم النباتي الياباني أكيرا مياواكي وهي تقنية مبتكرة لإنشاء غابات كثيفة باستخدام النباتات الأصلية للمنطقة ويتم تطبيقها على نطاق واسع حول العالم في التشجير الحضري.