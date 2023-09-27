الأربعاء 27 أيلول 2023
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الصحة العالمية ويونيسف: لقاح الحصبة الذي سيوفر لفئات في الأردن آمن وفعّال

لقاح الحصبة الذي سيوفر لفئات في الأردن آمن وفعّال
لقاح الحصبة الذي سيوفر لفئات في الأردن آمن وفعّال
اعتبرت منظمتا الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية لطفولة (يونيسف)، الأربعاء، اللقاح المضاد للحصبة والحصبة الألمانية (MR)، "آمنا وفعّالا في حماية الأطفال من الأمراض الفتاكة وخطر تفشيها"، بحسب ما ذكرت المنظمتان الأمميتان في بيان مشترك، بحسب قناة المملكة.اضافة اعلان
وانخفض معدل تغطية التطعيم ضد الحصبة في الأردن "بشكل مقلق للغاية"، منذ تفشي جائحة كورونا على ما ذكر البيان.
وأشار البيان إلى أن اللقاح الذي سيتم توفيره للفئات المستهدفة في الأردن، "يعد آمنا وفعّالا في حماية الأطفال من الأمراض الفتاكة وخطر تفشيها"، وقالت المنظمتان إنها "تقدّمان الدعم المستمر لوزارة الصحة الأردنية في حملة التطعيم الوطنية".
وتحدث البيان عن "تفويت نحو 112000 طفل دون سن الخامسة –جرعاتهم الروتينية من التطعيمات المحتوية على الحصبة، أي أكثر من 6 من كل 10 أطفال في هذه الفئة العمرية".
وإثر ذلك، "أدى تراكم العدد الكبير من الأفراد غير المطعمين بالفعل إلى تسجيل حالات من مرض الحصبة في وقت سابق من شهر نيسان من هذا العام، حيث تم الإبلاغ عن 163 حالة إصابة بالحصبة في سبع محافظات".
وقالت ممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن، جميلة الراعبي، إن "الحصبة مرض مميت ومعدٍ للغاية، ويمكن الوقاية منه بسهولة من خلال التطعيم، ولكن لتهيئة ظروف المناعة المجتمعية من أجل حماية مجتمعاتنا، من الضروري أن نحقق نسب تغطية تصل إلى 95% أو أكثر بجرعتين على الأقل من المطاعيم التي تحمي من الحصبة".
ممثل منظمة اليونيسف في الأردن، فيليب دواميل، أشار إلى أن اللقاحات "تعد واحدة من أعظم وأبرز قصص النجاحات التي حققتها البشرية بهدف القضاء على الأمراض وإنقاذ حياة عدد لا يحصى من الأطفال. إن إعادة بناء المناعة المجتمعية في الأردن من خلال التطعيم الروتيني وحملات الاستدراك ستساعد في حماية الأطفال ومنع إنهاك نظام الصحة العامة بسبب تفشي الأمراض".
وتستخدم 81 دولة لقاح (MR) المصنع من قبل من معهد الأمصال الهندي في جميع أنحاء العالم، على ما أفاد البيان الذي قال إن المعهد مسؤول عما يقرب من 236 مليون جرعة من لقاحات الحصبة-الحصبة الألمانية (MR) التي تم شحنها عالميًا، وهو ما يمثل قرابة 80% من إجمالي حجم اللقاح ذاته المستخدم عالمياً.
وأوصت منظمة الصحة العالمية باستخدام لقاح الحصبة الألمانية للتحصين ضد تفشي المرض في حالات تفشي الحصبة أو الحصبة/الحصبة الألمانية في البلدان التي تم إدراج لقاح الحصبة الألمانية في برنامج التطعيم الروتيني الخاص بها، وفق البيان. 
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