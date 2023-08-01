الثلاثاء 01 آب 2023
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"الصحفيين" تدعو "النواب" للاستفادة من إعادة مجلس الأعيان لقانون الجرائم الإلكترونية

نقابة الصحفيين - (أرشيفية)
نقابة الصحفيين
دعا مجلس نقابة الصحفيين مجلس النواب لى الاستفادة من إعادة مجلس الأعيان مشروع قانون الجرائم الالكترونية معدلا وأخذ المزيد من الوقت لإدخال تعديلات أضافية على المواد الجدلية (15 و16 و17).اضافة اعلان

وقال مجلس النقابة في تصريح صدر عنه اليوم، انه يقدر استجابة مجلس النواب أولا لمطلب نقابة الصحفيين بتخفيض الغرامات على المواد الجدلية بنسبة فاقت الـ 50%، واستجابة مجلس الأعيان ثانيا بتخفيض غرامة المادة (16) وكذلك تفريد العقوبة باستبادل حرف (و) بـ (أو) في المواد (15 و16 و17).

وأضاف: أن الأمل كبير بأن ينظر النواب خلال جلسته غدا (الأربعاء) بروح إيجابية لجميع مطالب النقابة عند مناقشته تعديلات مجلس الأعيان وأن يعمل على تجويد القانون بمزيد من التخفيضات على الغرامات وضبط المصطلحات الفضفاضة في المواد من 15 إلى 17.

وشدد مجلس النقابة أن حماية الحريات الصحفية مصلحة وطنية أساسية وجوهرية، والمحافظة عليها مسالة ضرورية لجميع مكونات الدولة الأردنية التي تتفق على أهمية حرية الرأي والتعبير والنقد، وترفض الإساءة والتشهير والتعدي على الخصوصيات.
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