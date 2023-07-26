"الصحفيين" تطالب بتعديلات على "الجرائم الإلكترونية"

اضافة اعلان

عبر مجلس نقابة الصحفيين عن رفضه للإساءات والتجاوزات التي تحصل على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا في الوقت نفسه أن معالجة هذه الإساءات والتجاوزات يجب ألا تمس حقوق الصحفيين في ممارسة عملهم بكل حرية ومسؤولية، وحق النقد والتعبير.وثمن المجلس في بيان أمس، استجابة مجلس النواب بخفض الغرامات بنسبة زادت على 50 بالمائة، لكنه اعتبرها غير كافية من حيث بقاء الغرامات مغلظة، وعدم معالجة العبارات الفضفاضة.وطالب البيان مجلس النواب بإدخال تعديلات على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية عندما يشرع اليوم في مناقشة المشروع، خصوصا ما لفتت إليه نقابة الصحفيين في مطالعتها القانونية والتي انصبت على ملاحظات من شأنها حماية الحريات الصحفية.وأعرب المجلس عن أمله بأن يأخذ مشروع القانون الفرصة الكافية لمراجعته، ومشاورة الأطراف المعنية بشأنه، والاستماع لملاحظات القوى الوطنية وأصحاب الرأي بهذا الشأن.وطالب البيان بشطب الفقرة (ج) المضافة إلى المادة (19) في مشروع القانون.-( بترا)