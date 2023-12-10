الصفدي: إسرائيل تعرضت لهزيمة استراتيجية

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، إن السياسة الإسرائيلية تصر على المضي في إخراج أهل غزة من القطاع.



وأضاف الصفدي في كلمة خلال منتدى الدوحة، اليوم الأحد، أن إسرائيل تتحدى العالم وتنتهك القانون الدولي وترتكب جرائم حرب والعالم يقف عاجزا إزاء ذلك.



وأشار الصفدي إلى أن العرب على خلاف كبير مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء الفظائع الإسرائيلية المرتكبة في غزة.



وأكد الصفدي أن ما يحصل في غزة لا يمكن أن يستمر والخطر يهدد المنطقة بأكملها.



ولفت إلى أن إسرائيل تنفذ سياسة ممنهجة لإخراج سكان غزة من القطاع إلى ما هو أبعد من القضاء على حماس.



وقال الصفدي إن إسرائيل تعرضت لهزيمة استراتيجية وتقوم الآن بجرائم حرب ومشاعر الكراهية تزداد لدى شعوب المنطقة تجاهها.

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وتابع الصفدي، “ليس غزة فحسب؛ فالضفة الغربية تعاني من آلة القتل الإسرائيلية والاستيطان”.



واعتبر أن اسرائيل تتحدى حلفائها والقانون الدولي وتشعر أنها تستطيع القتل دون حساب.



وأكد الصفدي، أن الحرب الإسرائيلية على غزة، تعد إبادة جماعية، بحسب القوانين الدولية.



ولفت الصفدي إلى أن الجهود الأردنية لم تتوقف لمحاولة شرح المخاطر التي ينطوي عليها هذا الاعتداء على قطاع غزة.

وشدد الصفدي على إسرائيل لن تحصل على الأمن إلا إذا حصل الفلسطينيون عليه ولا يمكن تحقيق السلام إلا بإنهاء الاحتلال.