الصفدي: اغتيال الأونروا سياسياً هو جزء من تصفية القضية الفلسطينية

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، أيمن الصفدي، إن محاولة الاحتلال اغتيال الأونروا سياسيا هو جزء من محاولتها لتصفية القضية الفلسطينية.

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وقال الصفدي، إننا مستمرون بدعم الوكالة في ظل الظروف المأساوية التي تزداد تفاقما جراء سياسيات الاحتلال.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مشترك جمعه مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، إن قدرة الأونروا على القيام بواجبها في غزة محدودة بسبب المعوقات التي يفرضها الاحتلال.

لافتا إلى أن كميات المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات الفلسطينيين.

وأكد الصفدي على وقوف الأردن بكل إمكانياته لتوفير الدعم اللازم للأونروا، مشيرا إلى أن الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم مع استمرار العدوان الإسرائيلي.

من جانبه، قال المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازارين،إنه لا يوجد بقعةواحدة آمنة في قطاع غزة.

وأضاف لازاريني، إنه أكثر من نصف منشآت وكالة الأونروا جرى تدميرها.