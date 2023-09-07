الخميس 07 أيلول 2023
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الصفدي: الأردن لن يكون قادرا على استقبال لاجئين أكثر

وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي ميهال مارتن
وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي ميهال مارتن
قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، إن الأردن لن يكون قادرا على استقبال المزيد من اللاجئين.
وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي ميهال مارتن، إنهما بحثا "جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية وفق منهجية خطوة مقابل خطوة وقرار مجلس الأمن 2254 ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق ويلبي حقوقه وطموحاته المشروعة في وطن آمن مستقر ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها وينهي التهديدات التي تنتجها الأزمة للمنطقة من إرهاب وتهريب للمخدرات".اضافة اعلان
وتحدث الصفدي عن علاقات "صداقة قوية ومواقف واضحة" بين الأردن وأيرلندا في "دعم جهود تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة"، مشيرا إلى "تحركات مستمرة ومواقف ثابتة" لأيرلندا في "دعم جهود تحقيق السلام العادل والدائم على أساس حلال الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية".
وبحث الصفدي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي ميهال مارتن، "آفاق تعزيز التعاون بين بلدينا في المجالات الاقتصادية السياحية والدفاعية والأمنية والثقافية"، وأكدا "استمرار العمل على توسعة التعاون في قطاعات حيوية مثل السياحة والاستثمار والتعليم" بحسب ما ذكر الصفدي.
وأشار الصفدي إلى أن "ارتفاع ملحوظ في عدد السياح الأيرلنديين إلى المملكة وزيادة في عدد الطلبة الأردنيين الدارسين في أيرلندا"، مؤكدا الحرص المشترك بين الأردن وأيرلندا على زيادة التعاون.
ولفت النظر إلى "نمو كبير في برنامج العلماء الشباب الذي تدعمه أيرلندا ويوفر فرصا للتعاون في تشجيع إبداعات الشباب وتطوير قدراتهم في المجالات العلمية".-(المملكة)
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