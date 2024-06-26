 
الأربعاء 26 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي: الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تريد السلام بالمنطقة

وزير الخارجية أيمن الصفدي
وزير الخارجية أيمن الصفدي

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تريد السلام بالمنطقة.


وأضاف الصفدي في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية اليوناني يورجوس يرابيتريتيس أن "الحرب على غزة يجب أن تتوقف واستمرارها يظهر عجزاً معيباً في مؤسسات العمل الدولي المشترك".

اضافة اعلان


وأشار إلى أن "الأردن يدعم كل جهد لوقف إطلاق النار في غزة".


وتابع: الأردن يقوم بدور حيوي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".

 

ولفت إلى أن "خطر توسع الحرب في المنطقة حقيقي ويتزايد".

 

وأردف الصفدي: "لن نرسل قوات إلى غزة لتكون بديلاً عن قوات الاحتلال الإسرائيلي وأن نكون نحن في مكان من يتعامل مع الواقع الكارثي الذي أوجده نتنياهو وحكومته وأوجده هذا العدوان".

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
دراجات دفع رباعي

30 دراجة دفع رباعي للأمن العام

منذ2 ساعة
وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين

الحكومة تكشف تفاصيل التعرفة الكهربائية الجديدة في مؤتمر صحفي اليوم

منذ5 ساعة
جانب من المواد المخدرة المضبوطة. (القوات المسلحة الأردنية)

القوات المسلحة: مقتل مهرب وإصابة آخرين خلال إحباط عملية تسلل وتهريب مخدرات

منذ7 ساعة
طقس حار - (تعبيرية)

حالة الطقس.. أجواء حارة نسبيا اليوم وارتفاع طفيف غدا

منذ8 ساعة
غبار يسود الأردن - (أرشيفية)

الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء

منذ11 ساعة
خطة مرورية

خطة أمنية ومرورية شاملة بالتزامن مع بدء امتحانات شهادة الثانوية العامة

منذ23 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

سنظل نردد: نعم مستهدفون

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

معضلتان كبيرتان في وجه وقف الحرب

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل تؤثر حرب لبنان على الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم

كيف تواجه خلايا الإرهاب؟

سائد كراجة |اليوم

كابوس السجون

زيدون الحديد |اليوم

تعرفة جديدة للطاقة الكهربائية

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
جندي إسرائيلي يفحص صورة أثناء تفقد الممتلكات الشخصية في منزل أصابه صاروخ أطلقه حزب الله اللبناني - (المصدر)

ما الذي قد تبدو عليه الحرب بين إسرائيل وحزب الله؟

ترجمات | منذ17 ساعة
"فلسطين ستكون حرة من البحر إلى النهر"، لوحة ضمن حملة المناصرة العالمية لفلسطين - (المصدر)

‏تسليط الضوء على غزة‏

ترجمات | منذ18 ساعة
الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

هل يقوض بايدن حكومة نتنياهو الحربية من الداخل؟

ترجمات | منذ18 ساعة
1719243424179511900

حماس تنتصر‏: لماذا تجعل إستراتيجية إسرائيل الفاشلة عدوها أقوى؟‏

ترجمات |24 حزيران 2024
جنود إسرائيليون يخرجون من نفق قيل إن حماس استخدمته في هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) على إسرائيل -(المصدر)

ما حجم التهديد الذي ما تزال تشكله حماس لإسرائيل؟

ترجمات |23 حزيران 2024
سجن الدامون

"يفترشن الأرض"... الأسيرات الفلسطينيات تتعرضن لظروف قاسية في معتقل الدامون

ترجمات |23 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

البحث عن 21 ألف طفل مفقودين في غزة! 24 حزيران 2024

4177e167-5349-4358-9722-7dbb38e23c57 copy

الدوام بعد إجازة طويلة ! 23 حزيران 2024

حمزة حجاج - الدوام بعد إجازة طويلة !

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر 22 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر

عيد أضحى مبارك 14 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- عيد أضحى مبارك

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي
 