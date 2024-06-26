الصفدي: الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تريد السلام بالمنطقة

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تريد السلام بالمنطقة.



وأضاف الصفدي في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية اليوناني يورجوس يرابيتريتيس أن "الحرب على غزة يجب أن تتوقف واستمرارها يظهر عجزاً معيباً في مؤسسات العمل الدولي المشترك".

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وأشار إلى أن "الأردن يدعم كل جهد لوقف إطلاق النار في غزة".



وتابع: الأردن يقوم بدور حيوي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".

ولفت إلى أن "خطر توسع الحرب في المنطقة حقيقي ويتزايد".

وأردف الصفدي: "لن نرسل قوات إلى غزة لتكون بديلاً عن قوات الاحتلال الإسرائيلي وأن نكون نحن في مكان من يتعامل مع الواقع الكارثي الذي أوجده نتنياهو وحكومته وأوجده هذا العدوان".

