السبت 09 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي: العالم يعاني اليوم من إنكار الحق الفلسطيني

رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي - (أرشيفية)
رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي - (أرشيفية)
استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه بدار مجلس النواب، اليوم السبت، مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، لويزا اميتسبيرغ، مؤكداً أهمية وقف الحرب على غزة وحماية المدنيين من نساء وأطفال وإيصال المساعدات العاجلة للقطاع.اضافة اعلان

وقال الصفدي، إن الحرب التي تمارس على قطاع غزة تسببت بإبادة جماعية لسكان القطاع، وأسفرت عن دمار حقيقي في البنية التحتية المدنية، الأمر الذي سيزيد من معاناة المدنيين والتضييق عليهم.

وأكد أن جلالة الملك عبد الله الثاني يطالب بشكل مستمر وقبل الحرب بضرورة الحل السلمي الذي يقوم على أساس حل الدولتين بوصفه الضامن لحق الأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف أن العالم اليوم يعاني من الإنكار للحق الفلسطيني وعدم الالتفات لجهود السلام، الأمر الذي سينعكس سلبا على العالم بأسره، مؤكداً أن استمرار الحرب سيشعل المنطقة برمتها.

وأشار إلى أن الأردن يمر بضائقة اقتصادية نتيجة عدة عوامل؛ أبرزها ملف اللاجئين الذي شكل ضغطا كبيرا على موارد المملكة، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي الالتزام بتعهداته الأخلاقية للدول المستضيفة للاجئين.

من جهتها، عبرت المفوضة الألمانية لويزا اميتسبيرغ عن عمق العلاقات بين الأردن وألمانيا، مثمنة جهود الأردن في تقديم وتوفير الدعم للاجئين ورعايتهم.

وقالت إن جلالة الملك عبد الله الثاني يجسد صوت العقل والمنطق والحكمة في سعيه المستمر لأمن المنطقة واستقرارها، لافتة إلى أن الأردن شريك أساسي في المنطقة ويدير ملف رعاية اللاجئين بجهود عظيمة.

وأكدت ضرورة وقف الحرب على غزة والعودة إلى الحل السلمي لينال الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته على أساس حل الدولتين.

وشددت على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية المقدمة للقطاع وضرورة العمل على فتح معابر آمنة لإدخال المساعدات، مؤكدة أن من حق الشعب الفلسطيني العيش بسلام.
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