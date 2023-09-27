الصفدي: الملك يوجه دوماً لتحسين مستوى الرعاية الصحية للمواطنين

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قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، إن ملف الرعاية الصحية بقي على سلم أولويات واهتمامات جلالة الملك عبدالله الثاني، موجهاً دوماً إلى تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، في مختلف مناطق المملكة، مثلما حرص جلالته على تطوير خدمات البنية التحتية لمستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية.حديث الصفدي، جاء لدى رعايته اليوم الأربعاء أعمال المؤتمر الدولي الحادي عشر للجمعية الأردنية لأطباء أمراض الدماغ والأعصاب- المؤتمر التاسع للفرع الأردني لمساندة مرض الصرع، بحضور عدد كبير من المختصين في المملكة والمنطقة العربية وعدد من المختصين الدوليين.وأضاف الصفدي: لقد بقي جلالة الملك حريصاً على توفير الكوادر البشرية الطبية والتمريضية والإدارية المؤهلة والكفؤة، والتجهيزات الطبية الحديثة والمتطورة اللازمة لتقديم خدمات نوعية للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، وبفضل السياسة الملكية وجهود مختلف المؤسسات الوطنية، استطاع الأردن أن يحقق تقدماً ملحوظاً في هذا المجال، وأصبحت مؤسساته الطبية مقصداً لطالبي العلاج من مختلف دول العالم، جراء السمعة الكبيرة التي يتمتع بها القطاع الطبي في المملكة.َوأكد الصفدي، أهمية المؤتمر بتقديم خلاصات وتوصيات نحو دفع التعاون وتبادل التجارب والخبرات بين المختصين من مختلف أنحاء العالم، عبر الورش التدريبية المكثفة والمحاضرات العلمية، مشيراً إلى استعداد مجلس النواب للتعاون مع نقابة الأطباء في هذا الإطار، وذلك عبر لجنة الصحة والبيئة النيابية، وتقديم التوصيات والمقترحات المتعلقة بالنهوض بهذا القطاع.رئيس المؤتمر الدكتور عمار مبيضين رئيس الجمعية الأردنية لأطباء أمراض الدماغ والأعصاب، قال إن مهنة الطب مهنة عظيمة تعنى بحياة البشر ويجب ان نواصل العمل لرفعتها و تطورها بما يخدم البشرية.وأضاف، أننا نهدف من المؤتمر إلى زيادة التبادل العلمي والمعرفي بما يخدم تطور الخبرات الأردنية لتنعكس إيجاباً على المريض وعلاجه.من جهته قال الدكتور ماجد نصير ممثل نقابة الأطباء، إن المؤتمرات فرصة مميزة لتبادل الخبرات والتفاعل للاستفادة من كل ما هو جديد.وأضاف، أن الطبيب الاردني يتمتع بأفضل درجات العلم والمعرفة ويسعى دائماً إلى المزيد من التطور والتحديث بما يخدم مسيرته الطبية التي تنعكس على مرضاه.من جهته، قال الدكتور يوسف السيد رئيس الاتحاد العربي لجمعيات طب الأعصاب، إن الاتحاد يسعى إلى تنظيم العمل المشترك بين القطاعات الطبية في الدول العربية العضوة في الاتحاد، مؤكداً أن العمل العربي المشترك في هذا المجال يأتي بنتائج مميزة في تطور المسيرة العلمية للأطباء العرب.وقال، إن الوطن العربي يحظى بأطباء مميزين على المستوى العالمي، وهو ما نهدف من خلاله الى تبادل الخبرات في جميع المجالات الطبية وتطوير قدرات للطبيب العربي.