 
الثلاثاء 21 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي: الهجمات الإرهابية للمتطرفين الإسرائيليين لن تثني الأردن عن تقديم المساعدات

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جانب من الهجمات الإرهابية للمتطرفين الإسرائيليين على المساعدات الأردنية

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إنّ الأردن يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني بصرف النظر عن أي رسالة ترسلها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.

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وأضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السويدي توبياس بيلستروم، أن الأردن سيستمر بالقيام بكل إمكانياته من أجل تقديم المساعدات وإيصالها إلى قطاع غزة وإلى الضفة الغربية ولن تثنيه الهجمات الإرهابية للمتطرفين الإسرائيليين.


وأشار إلى أن الأردن تحرك مع كل أصدقائه وشركائه في المجتمع الدولي، حيث إنّ المواقف الدولية أدانت الاعتداءات وطالبت إسرائيل بالقيام بواجبها باحترام التزاماتها القانونية وحماية قوافل المساعدات وحماية المنظمات الأممية التي تقوم بأعمال الإغاثة.


وأكّد أن الأردن سيقدم كل ما باستطاعته من أجل إسناد الشعب الفلسطيني، حيث إنّ أهالي قطاع غزة يواجهون مجاعة، وعائلات لا تجد طعاما تطعم أبنائها، ومستشفيات من دون دواء.


وبين الصفدي، أن الأردن مستمر بإيصال الدعم إلى غزة عبر كل السبل الممكنة لأن قناعتنا الراسخة بأن كل لقمة خبز وحبة دواء تصل إلى غزة ضرورة وتسهم في إنقاذ حياة الفلسطينيين.

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