الأحد 23 تموز 2023
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الصفدي: غرامات مشروع الجرائم الإلكترونية كبيرة

رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي
الصفدي
قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن الغرامات في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كبيرة. 
وأكد الصفدي أن مجلس النواب حريص على الحريات الصحفية والحريات العامة وأنه لن يتم المساس بالحريات الصحفية والعامة.اضافة اعلان
وطالب الصفدي خلال اجتماع اللجنة القانونية من الخبراء ومؤسسات المجتمع المدني تقديم اقتراحات محدده على مواد مشروع القانون .
وأشار إلى أهمية معالجة وضبط بعض  ما ينشر  من إساءات وشطط في الفضاء الإلكتروني وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
وقال: "أطالب من مؤسسات المجتمع المدني التواصل مع النواب والحوار  للخروج بقانون توافقي". 
وأوضح أن مشروع القانون لم يأخذ صفة الاستعجال، وأن مجلس النواب لم يقرر  صفة الاستعجال لهذا المشروع.
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