الإثنين 29 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي: لا ينبغي معاقبة أونروا بشكل جماعي بناء على ادعاءات ضد 12 موظفا

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي - (أرشيفية)
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي - (أرشيفية)

اعتبر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) "شريان الحياة لأكثر من مليوني فلسطيني يواجهون الجوع في غزة".

وذكر الصفدي في منشور عبر منصة (إكس) اليوم الأحد، أنه "لا ينبغي معاقبة أونروا بشكل جماعي بناءً على ادعاءات ضد 12 شخصا من أصل 13000 موظفًا".

وأكد أن الأونروا تصرفت بمسؤولية وبدأت التحقيق، داعيا البلدان التي علقت أموالها إلى التراجع عن قرارها.

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