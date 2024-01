الصفدي: لا ينبغي معاقبة أونروا بشكل جماعي بناء على ادعاءات ضد 12 موظفا

اعتبر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) "شريان الحياة لأكثر من مليوني فلسطيني يواجهون الجوع في غزة".



وذكر الصفدي في منشور عبر منصة (إكس) اليوم الأحد، أنه "لا ينبغي معاقبة أونروا بشكل جماعي بناءً على ادعاءات ضد 12 شخصا من أصل 13000 موظفًا".



وأكد أن الأونروا تصرفت بمسؤولية وبدأت التحقيق، داعيا البلدان التي علقت أموالها إلى التراجع عن قرارها.

UNRWA is the lifeline for over 2m Palestinians facing starvation in Gaza. It should’t be collectively punished upon allegations against 12 persons out of its 13000 staff. UNRWA acted responsibly & began an investigation. We urge countries that suspended funds to reverse decision.