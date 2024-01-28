الصفدي: لا ينبغي معاقبة أونروا بشكل جماعي بناء على ادعاءات ضد 12 موظفا

اعتبر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) "شريان الحياة لأكثر من مليوني فلسطيني يواجهون الجوع في غزة".



وذكر الصفدي في منشور عبر منصة (إكس) اليوم الأحد، أنه "لا ينبغي معاقبة أونروا بشكل جماعي بناءً على ادعاءات ضد 12 شخصا من أصل 13000 موظفًا".



وأكد أن الأونروا تصرفت بمسؤولية وبدأت التحقيق، داعيا البلدان التي علقت أموالها إلى التراجع عن قرارها.

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UNRWA is the lifeline for over 2m Palestinians facing starvation in Gaza. It should’t be collectively punished upon allegations against 12 persons out of its 13000 staff. UNRWA acted responsibly & began an investigation. We urge countries that suspended funds to reverse decision. — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) January 28, 2024

إلى ذلك أكد الصفدي أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه في إيصال المساعدات الإنسانية لأكثر من مليوني فلسطينيي يواجهون كارثة إنسانية نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة.



وشدد الصفدي، في اتصال هاتفي مع المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني اليوم، على ضرورة استمرار المجتمع الدولي في توفير المساعدات اللازمة للوكالة لتمكينها من المضي في تقديم خدماتها في غزة التي يواجه أهلها المجاعة، وترفض إسرائيل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والمستدامة لهم، في خرق فاضح القانون الدولي الإنساني وقرار محكمة العدل الدولية.



وأكد الصفدي ضرورة أن لا تخضع الوكالة لعقوبات جماعية نتيجة مزاعم ضد ١٢ من طاقمها البالغ ١٣ ألف شخص في غزة، خصوصاً أن الوكالة بدأت تحقيقاً فورياً في هذه المزاعم.



وحث الصفدي ولازاريني الدول التي أعلنت تعليق دعمها للأنروا على العودة عن قرارها لضمان قدرة الوكالة تقديم خدماتها الحيوية، التي يعتمد عليها أكثر من مليوني فلسطيني في غزة للحصول على أدنى مقومات الحياة، وتوفر ملاجؤها الملاذ الوحيد لحوالي مليون من حوالي مليون وتسعمائة ألف فلسطيني نزحوا في غزة منذ بدء العدوان.



وأشار لازاريني إلى أن الوكالة طلبت من أعلى سلطة تحقيق في الأمم المتحدة، وهي مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، إجراء تحقيق مستقل وشفاف حول مزاعم مشاركة ١٢ من موظفيها في هجوم السابع من تشرين الأول، وأنهت عقود هؤلاء الموظفين.



وأضاف لازاريني أن التحقيق الذي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية سيعمل على إثبات الحقائق، وأن مراجعة مستقلة من قبل خبراء خارجيين ستساعد الأنروا على تعزيز إطار عملها لضمان التزام جميع موظفيها الكامل بالمبادئ الإنسانية.



وأكد الصفدي ولازاريني أن أي نقص في تمويل الأنروا التي تشكل شريان الحياة الرئيس في القطاع سينعكس فوراً على قدرة الوكالة تقديم الخدمات الإنسانية لغزة، وسيسبب المزيد من المعاناة لأهلها الذي لم يتجاوز حجم المساعدات الإنسانية التي وصلتهم منذ بدء العدوان عشرة بالمئة من احتياجاتهم.