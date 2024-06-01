 
السبت 01 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي لبلينكن: الأردن يدعم جهود التوصل لصفقة تبادل

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مساء أمس، اتصالا هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بحث خلاله الوزيران الجهود المبذولة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإدخال مساعدات فورية وكافية إلى قطاع غزة والتوافق على صفقة تبادل عبر المفاوضات التي تجري بجهود مصرية وقطرية وأمريكية. اضافة اعلان

وأعاد الصفدي التأكيد خلال الاتصال على ضرورة وقف العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسبب بشكل فوري، وفتح جميع المعابر أمام إدخال المساعدات، وتمكين منظمات الأمم المتحدة من توزيعها، وإلزام إسرائيل احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ووضع بلينكن الصفدي في تفاصيل المقترح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، لإتمام صفقة تبادل بوساطة أمريكية ومصرية وقطرية.

وأكد الصفدي أن الأردن يدعم الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة للتوصل لصفقة تبادل بأسرع وقت ممكن.

وشدد الصفدي على ضرورة التعامل بجدية مع كل طرح يحقق وقفاً دائماً لإطلاق النار، وينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، ويضمن عودة النازحين إلى مناطقهم وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة.

إلى ذلك قال الصفدي في تصريحات صحافية بثتها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إن الأردن سيستمر بالعمل مع الأشقاء والشركاء في المجتمع الدولي من أجل وقف العدوان بشكل فوري، وإيصال كل المساعدات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، ومن أجل إطلاق خطة محددة التواقيت ومكتملة الضمانات لتنفيذ حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧.

وشدد الصفدي على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي فورياً لوقف العدوان والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ووقف استخدام التجويع سلاحاً، وإلزام إسرائيل احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.

وشدد الصفدي على أن الأردن يدعم جهود التوصل لصفقة تبادل ويؤكد أهمية الجهود المصرية والقطرية والأمريكية في هذا السياق، لكنه أكد ضرورة ان يتخذ المجتمع الدولي موقفاً واضحاً يرفض أخذ إسرائيل كل سكان غزة رهائن، وربط وقف جرائم الحرب التي ترتكبها، بما في ذلك التجويع والحصار، بصفقة التبادل.
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
إنزالات جوية أردنية جديدة على جنوب قطاع غزة

الأردن ينفذ 3 إنزالات جوية جديدة على جنوب غزة

23 أيار 2024
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)

إجلاء 9 من الأطباء والممرضين الأردنيين العالقين في غزة

21 أيار 2024
إنزالات جوية أردنية جديدة على جنوب غزة

الأردن ينفذ 3 إنزالات جوية على جنوب غزة

19 أيار 2024
وزير الخارجية والمفوض العام للأونروا

الصفدي ولازاريني يلتقيان غداً ويبحثان ايصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

18 أيار 2024
اقرأ أيضا
رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة

الفناطسة: إنهاء قضية 450 عاملا في مستشفيات الصحة

منذ 31 دقيقة
عمان

طقس دافئ اليوم وكتلة هوائية جافة وحارة حتى الاثنين

منذ3 ساعة
شعار منتدى تواصل 2024

انطلاق أعمال منتدى "تواصل 2024" اليوم

منذ6 ساعة
شعار الخدمات الطبية الملكية

إعلان مهم للعسكريين من الخدمات الطبية بشأن التأمين الصحي

31 أيار 2024
مشروع التنقل الداخلي في البتراء

إطلاق مشروع مركز التنقل الداخلي في البتراء

30 أيار 2024
ولي العهد الحسين بن عبدالله والأميرة رجوة

مصدر ينفي ما يتم تداوله حول قدوم المولود الجديد لولي العهد

30 أيار 2024
افكار و مواقف

عملية رفح والعودة للبشاعة الإنسانية

د. محمد حسين المومني |اليوم

ولي العهد إذ يقدم رؤيته

خالد دلال |اليوم
ترجمات
اوكرانيا وحلف الناتو

استمرار حلف شمال الأطلسي متعذر من دون أميركا

ترجمات | منذ14 ساعة
1717075215122408700

الانتخابات الطارئة في إيران ستؤشر على نوايا خامنئي

ترجمات | منذ14 ساعة
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

ماذا تعني مذكرات جرائم الحرب لنتنياهو وقادة حماس

ترجمات |29 أيار 2024
1716925478290264600

إمبراطورية تخاف من طلابها‏

ترجمات |29 أيار 2024
بريطانيا

ما قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل - وهل يمكن وقفها؟

ترجمات |29 أيار 2024
بنيامين نتنياهو يعرض في الأمم المتحدة خريطة للشرق الأوسط من دون دولة فلسطينية - (أرشيفية)

لا "خطة لفلسطين" لأن إسرائيل لا تريد واحدة

ترجمات |28 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
7df72e3e-1408-40fc-b913-c06cf1123645 (1) copy

شهداء فلسطين

كابوس الجمعة 30 أيار 2024

كابوس الجمعة

عريس 29 أيار 2024

hajjaj copy

نتنياهو 28 أيار 2024

نتنياهو

غزة 27 أيار 2024

hajjaj copy

عطلة 26 أيار 2024

hajjaj
 