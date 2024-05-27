الصفدي لـمسؤول أوروبي : نرفض تهجير الفلسطينيين ويجب إنهاء الاحتلال

التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، وبحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، اليوم الاثنين، على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي بشأن الوضع في الشرق الأوسط، مفوض شؤون التوسع والجوار في الاتحاد الأوروبي أوليفير فارهيلي.

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وبحث اللقاء آخر تطورات الحرب على غزة، والجهود المبذولة للتوصل لوقف لإطلاق النار، يضمن حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة للقطاع.

وأكد الصفدي رفض المملكة المطلق لتهجير الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها. كما أكد على أن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والبدء بتنفيذ خطة شاملة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لحماية المنطقة من تفاقم الصراع، وضمان الأمن والسلام للفلسطينيين وإسرائيل وللمنطقة برمتها.