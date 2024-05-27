 
الإثنين 27 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي لـمسؤول أوروبي : نرفض تهجير الفلسطينيين ويجب إنهاء الاحتلال

وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي
الصفدي أثناء لقاءه مفوض الاتحاد الأوروبي " فارهيلي"

التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، وبحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، اليوم الاثنين، على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي بشأن الوضع في الشرق الأوسط، مفوض شؤون التوسع والجوار في الاتحاد الأوروبي أوليفير فارهيلي.

اضافة اعلان


وبحث اللقاء آخر تطورات الحرب على غزة، والجهود المبذولة للتوصل لوقف لإطلاق النار، يضمن حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة للقطاع.

 

وأكد الصفدي رفض المملكة المطلق لتهجير الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها. كما أكد على أن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والبدء بتنفيذ خطة شاملة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لحماية المنطقة من تفاقم الصراع، وضمان الأمن والسلام للفلسطينيين وإسرائيل وللمنطقة برمتها.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)

الأردن يدين جرائم الحرب البشعة في غزة

منذ8 ساعة
شاحنات مساعدات تتجه إلى غزة

الأردن يسير 92 شاحنة إلى غزة تحمل طروداً غذائية وصحية وخيماً

22 أيار 2024
الصفدي يلتقي نظيره السويدي

الصفدي: العدوان الإسرائيلي تجاوز بهمجيته كل ما هو قانوني وإنساني وأخلاقي

21 أيار 2024
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)

إجلاء 9 من الأطباء والممرضين الأردنيين العالقين في غزة

21 أيار 2024
اقرأ أيضا
وزير الخارجية وشؤون المغتربين في بروكسل

الصفدي: الاحتلال يفرض همجيته على المنطقة

منذ2 ساعة
سقوف أسعار الدجاج

"حماية المستهلك": تجار يتحايلون على "السقوف السعرية" لبيع الدجاج

منذ5 ساعة
رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يفتتح مشروع تحسين وإعادة تأهيل طريق السلط - العارضة

الخصاونة يفتتح طريق السلط - العارضة في البلقاء

منذ6 ساعة
وزير الاتصال الحكومي مهند المبيضين يرعى حفل الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بمناسبة مرور 70 عامًا على تأسيسه

المبيضين يرعى حفل اتحاد العمال بالأعياد الوطنية والذكرى الـ 70 لتأسيسه

منذ7 ساعة
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)

الأردن يدين جرائم الحرب البشعة في غزة

منذ8 ساعة
مقابلة سمو الأمير الحسين ولي العهد مع قناة العربية بمناسبة اليوبيل الفضي

شاهد مقابلة ولي العهد مع قناة العربية (فيديو)

منذ9 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

الأردن والتحديات والمستقبل.. هكذا تكلم الأمير

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

"الأردن وجد ليبقى" في كلام الأمير

ماهر أبو طير |اليوم

بين انتخابات الطلبة والانتخابات النيابية

جهاد المنسي |اليوم

لا تمت مرة أخرى يا زياد

نادر رنتيسي |اليوم

الاستقلال والاستقرار

يعقوب ناصر الدين |اليوم

هيمنة الصين الاقتصادية

رعد التل |اليوم

دوري صعب والقادم أصعب

خالد خطاطبة |اليوم

الفكرة المرعبة عن الإنسان الأخير

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
"إسرائيل تقتل الأطفال بقنابل أميركية.. أوقفوا الإبادة الجماعية" - (المصدر)

‏إسرائيل تنحدر إلى البربرية‏

ترجمات | منذ22 ساعة
مخيم للطلاب المناصرين للفلسطينيين في جامعة أميركية - (المصدر)

غزة والعصيان في الجامعات الأميركية

ترجمات | منذ22 ساعة
سفينة شحن تعبر قناة بنما، أيار (مايو) 2024 - (المصدر)

البنى التحتية تعيد صياغة المشهد الجيوسياسي

ترجمات |25 أيار 2024
موقع بناء محطة تشانغجيانغ للطاقة النووية، مقاطعة هاينان الصينية، 28 حزيران (يونيو) 2023 - (أرشيفية)

الدوافع الحقيقية وراء التوسع النووي الصيني

ترجمات |24 أيار 2024
الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي - (أرشيفية)

ماذا بعد وفاة الرئيس رئيسي؟‏

ترجمات |22 أيار 2024
متظاهرون في برلين يحملون يافطة تقول: معاداة الصهيوني لا تساوي معاهدة السامية - (أرشيفية)

‏إسرائيل كدولة قومية يهودية ومعاداة السامية‏

ترجمات |21 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj

عطلة

العطلة 25 أيار 2024

العطلة

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78 24 أيار 2024

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78

مجاعة الحرب في غزة 19 أيار 2024

حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

1946 23 أيار 2024

357d9064-45d5-48e2-a175-11ae3be899c4 (1)

يعشقون الأرض أكثر 22 أيار 2024

hajjaj
 