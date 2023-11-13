الإثنين 13 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي: ليصمت من ينظر على المقاومة فلا يجوز لقاعد أن يُفتي للمقاوم

رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي
رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي
قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن البعض يمارس التنظير على المقاومة فيما تقوم به من خطوات، ونقول لهم: لا علاقة لكم فيما تقرره المقاومة، الزموا الصمت، فهم أصحاب الأرض والقضية، وأنتم أصحاب الخذلان، ولا يجوز للقاعد أن يُفتي للمقاوم.اضافة اعلان

ودعا الصفدي في مستهل جلسة النواب اليوم، اللجنة القانونية إلى وضع إطار لتقديم شكوى عبر القنوات الرسمية، أمام محكمة الجنايات الدولية؛ للتحقيق والمحاسبة على ما تم ارتكابه من جرائم حرب وإبادة في غزة، وتعميم هذه الخطوة على البرلمانات العربية والإسلامية.

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