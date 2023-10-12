الخميس 12 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي: مجلس النواب حريص على تقديم الدعم والتسهيلات لوسائل الإعلام

رئيس ملس النواب أحمد الصفدي - (أرشيفية)
رئيس ملس النواب أحمد الصفدي - (أرشيفية)
استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الخميس، وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند مبيضين، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشة، ونقيب الصحفيين راكان السعايدة، ومدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إبراهيم البواريد.اضافة اعلان

وأعرب الصفدي عن احترامه وتقديره الكبيرين للأسرة الصحفية، مؤكداً أهمية الدور الوطني الذي تقدمه وسائل الإعلام الرسمية والخاصة، فهي تحمل رمزية وإرثاً ومكانة كبيرة لدى الأردنيين، وتقوم بدور وطني رقابي مهم على مختلف أوجه الشأن العام.

وقال إن مجلس النواب حريص على تقديم مختلف أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة لتيسير مهمة وعمل مختلف وسائل الإعلام بخاصة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، مؤكداً تقديره لجميع أعضاء نقابة الصحفيين لدورهم الكبير في تعزيز المهنية والموضوعية وتناول جميع الشؤون الوطنية بمسؤولية عالية، ومشددا على حرص المجلس على التنسيق مع النقابة حول مختلف التشريعات والقضايا والملفات التي تعنى بالإعلام.

من جهته، أكد نقيب الصحفيين أن رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي عبر عن تقديره الكامل للصحفيين عموما ولجميع الزملاء في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.

وأكد الصفدي وفق السعايدة، أن ما حصل سوء فهم وليس إساءة مقصودة للجسم الإعلامي، وإذا فهمت على أنها إساءة، فهذا تقدير مغلوط وليس في مكانه، فالاحترام والتقدير قائم بين البرلمان والجسم الصحفي.

وأضاف السعايدة: ما حصل من سوء فهم أو اختلاف في وجهات النظر لن يؤثر على الاحترام المتبادل، ويعالج في إطار من الحوار الهادئ الهادف دوماً إلى تغليب المصلحة الوطنية بعيداً عن الإساءات والتجريح.
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