الصفدي: نرفض أي ذريعة لاستمرار العدوان على غزة

زايد الدخيل

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قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي "إننا الآن أمام مفترق، إما أن نسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي ولوزراء متطرفين في حكومته بفرض أجندتهم المتطرفة على المنطقة والعالم، وبالتالي إطالة هذا العدوان وتوسعته لإطالة عمر رئيس الحكومة السياسي، وإما أن يقول العالم كفى، وأن يتخذ الخطوات اللازمة لنوقف هذا الدمار وهذا الجنون، ولنضع المنطقة على طريق واضحة لحل الصراع برمته، والذي لن يتحقق إلا إذا حصل الفلسطينيون على جميع حقوقهم المشروعة، وفي مقدمها حقهم في الدولة والحرية والدولة المستقلة ذات السيادة".جاء ذلك في نطاق لقاء الصفدي نظيره اليوناني يورجوس يرابيتريتيس، أمس، تباحثا في اللقاء حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وجهود وقف الحرب والكارثة الإنسانية التي تنتجها، وتعزيز التنسيق بين البلدين، في إطار الشراكة مع ‫الاتحاد الأوروبي‬، وآلية التعاون الثلاثي مع قبرص.وعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب المباحثات، أكد فيه الصفدي، أن هذه الزيارة كان لها أجندة واحدة، وهي البحث في الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، وجهود وقف هذه الكارثة والعدوان، وإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل فوري وعاجل.وأشار الى ان لقاءه مع نظيره اليوناني، أكد كارثية الوضع في غزة، وما يحمله من خطر توسع للحرب، وما له من أثر دماري على صدقية القانون الدولي، وعلى مكانة العديد من الدول في منطقتنا بشكل عام.وأضاف الصفدي، أن موقف المملكة واضح وثابت منذ بدء العدوان، وهو الوقف الفوري للحرب، ورفض أي تبرير أو أي ذريعة لإطالته، واعتماد آليات فورية وفاعلة لإدخال كل ما يحتاجه القطاع من مساعدات، آخذين بالاعتبار أن ما دخل غزة حتى الآن، وفق التقديرات الأممية لا يتجاوز 10 % من حاجة القطاع، وأن وقف العدوان، المدخل والشرط والأساس لأي حديث لما بعد ذلك، على أن يرتكز على مجموعة مبادئ أعلنتها المملكة، وأولها عدم قبول أي دور أمني لإسرائيل وتواجد إسرائيلي في غزة، والتعامل مع غزة كجزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأي مقاربة مستقبلية، يجب أن تستهدف حلاً شاملاً للصراع على أساس حل الدولتين.وبين الصفدي أن هذه الحرب، لن تجلب لإسرائيل الأمن بل تهدد أمن المنطقة برمتها، وآن وقت أن يتحمل مجلس الأمن والمجتمع الدولي كله مسؤوليته، وأن يتخذ قراراً بوقف العدوان.وحول إعلان دعم الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، قال الصفدي "66 دولة أعلنت تأييدها للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا مقابل 8 دول فقط أعلنت عدم تأييدها لها، وسنقدم المرافعة القانونية وفق آليات عمل المحكمة، وهذه المرافعات لا تقدم الآن.وأشار الى أن المحكمة استمعت لجنوب أفريقيا وإسرائيل، وستصدر قريباً حكمها بشأن الإجراءات التدبيرية التي طلبتها جنوب إفريقيا، بعدها ستطلب من الدول الأعضاء فيها تقديم مرافعاتها، وعندها نقدم مرافعتنا وسنعكس الموقف الأردني الثابت والواضح الذي كان منذ البدء، سباقاً في التحذير من خطورة جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والتي قلنا أكثر من مرة، أنها باتت في إطار التعريف القانوني للإبادة الجماعية.وأضاف الصفدي إن 43 دولة عربية ومسلمة عضو في المحكمة، وأعتقد بأن ثمة رمزية لأن تقدم جنوب أفريقيا الدعوى، وقرار القمة العربية الإسلامية الذي عكس إجماع الدول العربية والإسلامية التي استضافتها السعودية كان واضحاً بتكليف الأمانتين العامتين لجامعة الدول العربية ولمنظمة التعاون الإسلامي، لإعداد المرافعات والملفات القانونية اللازمة للعمل مع المنظمات الدولية المعنية.وقال "نحن نعمل ضمن استراتيجية واضحة، لكن هنالك آليات عمل للمحكمة لا نستطيع نحن ولا أحد تجاوزها، وننتظر ما ستقره بشأن تطبيق التدابير الإجرائية، وبعدها كيف ستقوم المحكمة بدورها".وأضاف "نحن الآن على وشك أن نقدم مرافعتنا الشفهية أيضا لدى المحكمة في قضية أخرى، ارتكزت على قرار الجمعية العامة بشأن آثار الاحتلال الإسرائيلي، وقدمنا مرافعة مكتوبة، وسنقدم بعد أيام في الموعد الذي حددته المحكمة مرافعتنا الشفهية أيضاً، والتي تعكس مواقفنا الثابتة بإدانة الاحتلال، السبب الرئيس لكل ما تشهده المنطقة من عنف وتوتر، ورفضه تكريساً لحال غير مقبولة لا قانونياً ولا إنسانياً ولا أخلاقياً"، مشدداً على أن "الأردن يقوم بدوره بشكل كامل، يعمل ضمن استراتيجية واضحة، ومواقفه ثابتة وآلية عمله تستهدف أن تحقق الغاية المرجوة منها".وبين أن إسرائيل اتخذت موقفاً شرساً غير مقبول، واستخدمت لغة غير مقبولة برفض الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا، ونؤكد أن المحاكم سواء الوطنية أو الدولية، وجدت لتصدر قرارات نزيهة تحقق العدالة، والطرف الذي يرفض الذهاب للمحكمة، ويرى في الذهاب إليها جريمة، كما قال مسؤولون إسرائيليون، هو من يخشى مواجهة العدالة، فبالتالي ننتظر ما تقره المحكمة، وفي الأثناء أعتقد بأن مواقفنا واضحة، جهودنا مستمرة، والجهد الذي قاده جلالة الملك عبدالله الثاني منذ اليوم الأول لبدء العدوان وقبل العدوان بالتحذير من خطورة استمرار الاحتلال والخطوات الإسرائيلية التي تكرس الاحتلال وتقلل فرص السلام"، مشدداً على أن الأردن كان وسيبقى الأقرب إلى فلسطين، وكان وسيبقى يكرس كل إمكاناته لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة هذا العدوان الحالي.وأكد الصفدي أن الأردن يقوم بدوره كاملاً، ويبذل جهوداً لا تنقطع، وأن هذا تحدٍ ليس مطلوبا من الأردن فقط أن يتعامل معه، بل على المجتمع الدولي كله أن يواجهه، وبالتالي نحن نعمل مع المجتمع الدولي بكل أدوات السياسة الأردنية لحشد الموقف الدولي الذي يوقف القتل والخراب والتدمير، ويحمل إسرائيل مسؤولية ما ترتكبه من جرائم حرب.من جانبه، قال الوزير يرابيتريتيس "نريد أن نعبر عن امتناننا للأردن في دورها لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية على حد سواء. الأردن من الجهات الفاعلة الأساسية في المنطقة، ونحن نتشارك في رؤية مشتركة، بأن تكون المنطقة مستقرة خالية من الحروب والنزاعات، والمتطلب السابق لذلك، هو إيجاد حل مستدام للقضية الفلسطينية".وأكد أن اليونان، لطالما دعمت استقلالية الدولة الفلسطينية والعيش بسلام مع دولة إسرائيل وفقاً لخطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس، مضيفا "نشعر بالأسف لخسارة أرواح المدنيين والآثار المدمرة والقلق المتنامي في الضفة الغربية، وأيضاً الأزمة التي تلقي بظلالها على لبنان، وزيادة التوتر في البحر الأحمر والذي يهدد الإبحار في المنطقة".وأضاف "من الضروري أن نفعل ونبذل كل ما بوسعنا لتخفيف الوضع، وبصفتنا عضو في الاتحاد الأوروبي، نود أن نوفر خدمات جيدة لتخفيف هذه الحرب، وتهدئة الأوضاع"، وأكد "نحن نستند على القانون الدولي، منذ اللحظة الأولى أدنا كل أشكال الإرهاب والعدوان، وأيضاً نحن نهدف لحماية المدنيين، وفي الواقع نحتاج لوقف طويل للاعتداءات والهجمات، وأن يكون هنالك مبادرات مستدامة من أجل توصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين".وثمن يرابيتريتيس جهود الأردن بتقديم المساعدات الإنسانية لغزة، وفتح ممرات جديدة للمساعدات الإنسانية لإدخال المواد اللازمة وتخفيف معاناة وألم المدنيين في غزة.وأكد أن سيناريوهات الترحيل غير مقبولة، وأن النزوح غير مقبول، مشيرا الى أن هنالك طريقين للتعامل مع الوضع، الأول: المساعدة بقدر الإمكان للسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول، فالموفرة منها غير كافية، والثانية: علينا أن نفكر بما بعد ذلك، والعمل مع جميع الأطراف المهتمة في الاتحاد الأوروبي، لإنهاء هذه الصدمة الجماعية.وأكد دعم بلاده لقرار مجلس الأمن، والحاجة لعقد مؤتمر سلام عاجل، مشددا على أن ايمان اليونان بأن الأردن وصي قوي ليس فقط على المقدسات الإسلامية والمسيحية بل أيضاً للتسامح في المنطقة بأسرها، لأن الأردن تاريخياً كان دولة وسطية وتسامح، ولهذا نعتبر بأن المملكة ستكون ضامناً أصيلاً ووصياً لهذه التقاليد الشرق أوسطية التي تضم كل الثقافات والأديان.