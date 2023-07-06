الصفدي والبوسعيدي: أهمية الوصاية الهاشمية بحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس

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أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، في حماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.ودان الوزيران الاعتداءات المتواصلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخرها على مدينة جنين، وحذرا من انعكاسات استمرار الاحتلال وتكريسه، والخطوات الأحادية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين.جاء ذلك في نطاق لقائهما امس، بالعاصمة عمان، بحيث أجريا محادثات موسعة، قبل ترؤسهما اجتماعات الدورة الـ11 للجنة الوزارية الأردنية العمانية المشتركة.وأكدا عمق العلاقات الأخوية الإستراتيجية التاريخية بين البلدين، والحرص المشترك على تطويرها، تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق، واتفقا على الاستمرار في زيادة التعاون، تنفيذا لمخرجات القمة التي جمعت صاحبي الجلالة في تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي في العاصمة العمانية مسقط.وبحث الوزيران، قضايا إقليمية، في مقدمتها القضية الفلسطينية، وجهود حل الأزمة السورية، كما ترأسا أعمال الدورة التي تنعقد، تنفيذا لما أتفق عليه في الزيارة الملكية الأخيرة إلى سلطنة عمان.كما بحثا، فرص توسيع التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والسياحي والثقافي بين البلدين، ووقعا على محضر اجتماع اللجنة الذي يهدف إلى مأسسة تعاون أوسع في المجالات جميعها، وعلى مذكرة تفاهم و4 برامج تنفيذية في مجالات إنشاء المدن الصناعية، والتعاون التربوي، والشباب، وحماية المستهلك، والبيئة.وصدر عن الدورة بيان، بحث فيه الجانبان العلاقة الأخوية التاريخية الوطيدة بين البلدين، وما لها من خصوصية تعززت في ظل الرعاية والاهتمام التي تحظى بها من لدن حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان سلطنة عمان حفظهما الله ورعاهما، والتي تشكل نموذجا فريدا للأخوة الراسخة المبنية على الاحترام والتفاهم، وتطابق وجهات النظر في مجمل قضايا المنطقة والتحديات التي تواجهها، والتطلع المشترك والدائم إلى تحقيق إنجازات أكبر، تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين، ومزيد من التعاون والتنسيق المشترك للتعامل مع التحديات جميعها.كما أشار البيان الى أن الجانبين، استعرضا مسار التعاون الثنائي بين البلدين، وما شهده من تقدم وتطور، وأكدا أهمية توسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ودعم دور القطاع الخاص في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في المجالات ذات المردود الاقتصادي الكبير، كالصناعة والزراعة والبيئة والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات والاقتصاد الرقمي، والصحة والتعليم والسياحة والثقافة والإعلام.وشددا على مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة التوصل لحل عادل لها، ينهي الاحتلال ويلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ووفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.كما أكدا أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس بحماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.وأكد الجانبان، ضرورة احترام دور دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، بصفتها الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف الذي يشكل بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين، وتنظيم الدخول إليه.كما أكدا رفضهما المطلق لجميع الإجراءات التي تستهدف الوجود المسيحي في القدس الشرقية المحتلة، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، بما في ذلك الأملاك والأوقاف الإسلامية والمسيحية.وأكد الجانبان ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات عملية وعاجلة لتقديم الدعم المالي اللازم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) لسد العجز المالي الذي تواجهه الوكالة، لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي، وحتى تستمر في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين.وشددا على أهمية الدور العربي الذي انطلق بعد اجتماعي جدة وعمان، للإسهام في جهود التوصل لحل الأزمة السورية، وفق منهجية الخطوة مقابل الخطوة، وبما ينسجم مع القرار الأممي 2254، ويعالج جميع تبعاتها الإنسانية والسياسية والأمنية، كما رحبا بقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم 8914.كما شدد على أن حل قضية اللاجئين، هو عودتهم الطوعية إلى سورية، ما يوجب تكثيف الجهود المستهدفة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.واستعرض الجانبان، أزمات إقليمية ودولية، مؤكدين ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك، بما يدعم قدرات التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية جميعها، إذ توافقت رؤاهما بشأن تعزيز مساعيهما لحشد جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة والعالم، وبما يسهم في التوصل لحلول سياسية ترسخ السلم والاستقرار.ورحبت اللجنة بنتائج اجتماع اللجنة التحضيرية الفنية الذي عقد عبر تقنية التواصل المرئي برئاسة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة الأردنية دانا الزعبي، ورئيس الدائرة العربية فيصل بن عمر المرهون في وزارة الخارجية العمانية.ووقع الجانبان، على هامش اجتماعاتهما، اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في مجالات المدن الصناعية والشباب والبيئة وحماية المستهلك والتعاون التربوي، كما اتفقا أيضا على عقد الدورة الـ12 للجنة الوزارية المشتركة في سلطنة عمان العام المقبل، وفي تاريخ يحدد عبر القنوات الدبلوماسية.وأعرب البوسعيدي عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها والوفد المرافق خلال إقامتهم في المملكة. ويشار إلى أن الصفدي ونظيره العماني، وفي نهاية أعمال اللجنة، وقعا على محضر اجتماع اللجنة، ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية هي: التعاون في إنشاء المدن الصناعية. التعاون التربوي (2024 - 2026). البرنامج الشبابي للأعوام (2023 -2025). حماية المستهلك. البيئة.وعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.