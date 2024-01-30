الثلاثاء 30 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي يؤكد أهمية الاستمرار بدعم الأنروا

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي - (أرشيفية) 1
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي - (أرشيفية)
تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، ركز على الأوضاع في غزة والجهود المبذولة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.اضافة اعلان

وأكد الصفدي، خلال الاتصال، خطورة استمرار العدوان على غزة وتفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

كما أكد الصفدي أهمية الاستمرار في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) التي تقوم بدور لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه في مساعدة الفلسطينيين على مواجهة الكارثة الإنسانية في غزة وفي جميع مناطق اللجوء.

وبحث الوزيران الجهود المبذولة لإيجاد الآليات التي تسمح بإيصال مساعدات فورية وكافية إلى غزة وبما في ذلك من الأردن، وجهود خفض التصعيد الإقليمي.

واتفق الصفدي ونظيره البريطاني على استمرار التشاور حول هذه الجهود.

وبحث الصفدي وكاميرون العلاقات الثنائية وأكدا استمرار العمل على تطويرها في مختلف المجالات.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
الملك والرئيس المصري يؤكدان ضرورة الاستمرار بالضغط لوقف إطلاق النار في غزة

الملك والرئيس المصري يؤكدان ضرورة الاستمرار بالضغط لوقف إطلاق النار في غزة

29 كانون الثاني 2024
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي - (أرشيفية)

الصفدي: لا ينبغي معاقبة أونروا بشكل جماعي بناء على ادعاءات ضد 12 موظفا

28 كانون الثاني 2024
الصفدي يبحث مع ماكغورك جهود التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

الصفدي يؤكد ضرورة وقف العدوان على غزة وإدخال المساعدات فورا

25 كانون الثاني 2024
الصفدي يجري مباحثات موسعة مع نظيره التركي هاكان فيدان

الصفدي يكشف الأولويات الحالية للأردن وتركيا حول غزة

18 كانون الثاني 2024
اقرأ أيضا
جانب من جلسة لمجلس النواب أمس.-( تصوير: أمير خليفة)

النواب يصوت غدا على مشروع قانون الموازنة

منذ5 ساعة
مدير الأمن العام يزور مديرية العمليات والسيطرة

6 ملايين مكالمة على الرقم الموحد (911) في 2023

منذ7 ساعة
ثلوج في الأردن - (أرشيفية)

طقس العرب: زخات ثلجية الليلة

منذ8 ساعة
ثوم - (تعبيرية)

حماية المستهلك: 8 دنانير سعر كيلو الثوم

منذ10 ساعة
الملك يغادر أرض الوطن في زيارة رسمية إلى رواندا

الصفدي يهنئ بالعيد الثاني والستين لميلاد الملك (فيديو)

منذ11 ساعة
جلمعة البلقاء التطبيقية - (أرشيفية)

الإعلان عن نتائج الشامل الخميس

منذ14 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
مسلحان حوثيان قرب سفينة الشحن "غالاكسي ريدر" التي احتجزتها البحرية اليمنية في وقت سابق - (أرشيفية)

هل توقف الضربات الأميركية-البريطانية هجمات الحوثيين؟

ترجمات | منذ24 ساعة
"الحبر الأحمر"، بريشة الفنان "مستر فيش" - (المصدر)‏

حتى أن الإبادة الجماعية لن يتم إيقافها‏

ترجمات | منذ24 ساعة
1706437485178106500

‏كل الإسرائيليين يهود؛ كل اليهود إسرائيليون: المغالطة المكرورة

ترجمات |28 كانون الثاني 2024
1706350268426397800

كيف يرتبط تطوير غاز بحر غزة بالاجتياح الإسرائيلي‏ للقطاع؟

ترجمات |27 كانون الثاني 2024
1706350853756409300

الخلافات الداخلية تحد من خيارات نتنياهو مع واشنطن

ترجمات |27 كانون الثاني 2024
1706185540164526500

غزة.. المرافقة الإعلامية للإبادة الجماعية

ترجمات |26 كانون الثاني 2024
 
 