الصفدي يؤكد أهمية الاستمرار بدعم الأنروا

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تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، ركز على الأوضاع في غزة والجهود المبذولة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.وأكد الصفدي، خلال الاتصال، خطورة استمرار العدوان على غزة وتفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.كما أكد الصفدي أهمية الاستمرار في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) التي تقوم بدور لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه في مساعدة الفلسطينيين على مواجهة الكارثة الإنسانية في غزة وفي جميع مناطق اللجوء.وبحث الوزيران الجهود المبذولة لإيجاد الآليات التي تسمح بإيصال مساعدات فورية وكافية إلى غزة وبما في ذلك من الأردن، وجهود خفض التصعيد الإقليمي.واتفق الصفدي ونظيره البريطاني على استمرار التشاور حول هذه الجهود.وبحث الصفدي وكاميرون العلاقات الثنائية وأكدا استمرار العمل على تطويرها في مختلف المجالات.