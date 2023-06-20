الصفدي يؤكد دعم "النواب" للصحف الورقية

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أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، أن المجلس حريص على دعم الصحف الورقية، والتنسيق معها ومع نقابة الصحفيين حيال التشريعات التي تخص الصحف والجسم الإعلامي بشكل عام.جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بدار المجلس أمس، رئيس مجلس إدارة صحيفة الدستور خميس عطية، وعضوي مجلس الإدارة مدحت الخطيب، وغسان الشعلان، ومدير عام الصحيفة الدكتور أيمن العدينات.وعبر الصفدي خلال اللقاء عن تقديره لصحيفة الدستور ودورها الوطني في حمل قضايا وهموم وتطلعات المواطنين، مشيراً إلى دور الصحف الورقية في حمل رسالة الدولة والدفاع عنها.من جهته، أكد عطية تقدير الصحيفة لوقوف مجلس النواب إلى جانب مطالب الصحف، مشيراً إلى أهمية مواصلة الدعم لمختلف الصحف الورقية بصفتها الحامل الأمين لرسالة الدولة وخط دفاع عن الوطن وقضايا المواطنين.واستعرض عطية واقع صحيفة الدستور والتقدم الذي تشهده في الآونة الأخيرة، وأبرز هموم وتطلعات الصحف والمطالب التي من شأن تحقيقها تمكينها من الاستمرار في حمل رسالتها الوطنية.-(بترا)